Juraj Sagan (33) heeft met WK zijn laatste koers gereden

Voor Juraj Sagan, de oudere broer van Peter Sagan, was de WK-wegrit in Wollongong een bijzondere wedstrijd. De Slowaak heeft zondag namelijk zijn laatste wedstrijdkilometers als beroepswielrenner afgewerkt.

Na een dertienjarige profcarrière hangt Juraj Sagan zijn fiets aan de spreekwoordelijke wilgen. De Slowaak reed zeker geen anonieme afscheidskoers, aangezien Sagan wist mee te sluipen in de vroege vlucht van twaalf renners. Deze kopgroep werd na verloop van tijd echter weer ingerekend en niet veel later gaf Sagan er de brui aan.

Waar zijn jongere broer Peter uitgroeide tot een van de beste renners van zijn generatie, met drie wereldtitels, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en zeven groene truien als sportieve hoogtepunten, reed Juraj vooral in dienst. Als rechterhand van zijn broer, maar ook voor andere kopmannen binnen Liquigas, Tinkoff-Saxo, BORA-hansgrohe en tot slot TotalEnergies.

Op zijn palmares prijken echter ook vier overwinningen. In 2016, 2017, 2019 én 2020 kroonde hij zich namelijk tot Slowaaks kampioen op de weg. Twee keer stond hij met zijn broer Peter op het podium.

Today was also a special day for one of our riders. World Championship was the last race of Juraj Sagan’s career.

All the Team wishing you a happy retirement Juraj! 👋 pic.twitter.com/gAQVNf1biK

— Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) September 25, 2022