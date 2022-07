Junior Elmar Abma pakt goud op EK baan, zilver voor Daniek Hengeveld bij de U23

De Nederlandse ploeg heeft de eerste medailles behaald tijdens het EK baanwielrennen voor junioren en beloften in Anadia. Op de vierde dag van het evenement veroverde Elmar Abma de gouden medaille in het omnium voor junioren. Daniek Hengeveld reed naar het zilver tijdens de puntenkoers voor beloftes.

Elmar Abma (18), die koerst bij de junioren van Willebrord Wil Vooruit, begon het omnium goed door de scratch te winnen. In de temporace en de afvalkoers eindigde hij derde en vierde, en begon als koploper aan de afsluitende puntenkoers. Daar verzekerde hij zich van de Europese titel. In de uitslag had hij 116 punten, negen meer dan de nummer twee, de Brit Noah Hobbs. Abma kroonde zich begin deze maand al tot Nederlands nationaal kampioen op de weg bij de junioren.

Daniek Hengeveld (GT Krush Tunap) moest in de puntenkoers voor beloftes alleen haar meerdere erkennen in Silvia Zanardi. Beide rensters pakten twee ronden voorsprong, maar uiteindelijk pakte de Italiaanse van BePink onderweg zes punten meer (63 om 57). In de puntenkoers voor beloften reed Yanne Dorenbos naar de achtste plaats. In het sprinttoernooi voor beloften haalden Lonneke Geraerts en Kim Kalee de achtste finales. Babette van der Wolf werd vierde in het omnium bij de juniores.