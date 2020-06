Jumbo-Visma’s sponsor HEMA in moeilijkheden zondag 14 juni 2020 om 12:37

De Nederlandse winkelketen HEMA, sinds 1 januari co-sponsor bij Jumbo-Visma, verkeert in grote financiële problemen. Komende maandag moet houdstermaatschappij AMEH een lening van zo’n 50 miljoen euro terugbetalen. Gebeurt dat niet, dan kunnen schuldeisers een faillissement aanvragen.

HEMA maakt al jarenlang verliezen, naar eigen zeggen door de hoge schuldenlast van 750 miljoen euro, maar eind 2018 leek de Nederlandse investeerder Marcel Boekhoorn de winkelketen te redden van de ondergang. Boekhoorn nam HEMA eind 2018 over van het Britse Lion Capital en beloofde de schuldenlast flink te verlichten.

Strijd met schuldeisers

Boekhoorn kwam zijn belofte echter nog niet na. De zakenman is er namelijk nog niet in geslaagd om de bakkerijen van HEMA te verkopen, waardoor leningen niet kunnen worden afgelost. Boekhoorn is daarnaast verwikkeld in een fikse strijd met schuldeisers van HEMA over het aflossen van de schuld.

Boekhoorn wil alleen geld investeren als de schuldeisers een deel van de rekening kwijtschelden, de schuldeisers willen in ruil daarvoor eigenaar van HEMA worden. Beide partijen kijken met een schuin oog naar Den Haag, in de hoop dat de Nederlandse overheid bereid is om de terugbetaling van een deel van de leningen te garanderen. Het is echter maar de vraag of de overheid bereid is om financieel in de bres te springen.

Extra schuld van 50 miljoen, faillissement op de loer?

De financiële situatie is als volgt: HEMA heeft op dit moment 750 miljoen aan obligatieleningen uitstaan, maar deze leningen hoeven ‘pas’ te worden afgelost in 2022 en 2023. Een groter probleem is dat de houdstermaatschappij boven HEMA kampt met een extra schuld (zogenoemde ‘PIK-notes’) van 50 miljoen, een bedrag dat maandag zal moeten worden terugbetaald.

De kans is volgens NRC echter bijzonder klein dat het bedrijf morgen aan zijn verplichting zal voldoen, wat betekent dat schuldeisers in theorie naar de rechter kunnen stappen om het faillissement van houdstermaatschappij AMEH aan te vragen. Het is onduidelijk of HEMA dan eenzelfde lot wacht, aangezien schuldeisers bij een faillissement waarschijnlijk niets van hun geld zullen terugzien.

De vechtende partijen zouden in dat geval kunnen kiezen voor een uitstel van de termijn voor terugbetaling. Wielerploeg Jumbo-Visma zal hopen op een goede afloop, al hoeft het team zich geen zorgen te maken over de financiële en dus sportieve toekomst. WielerFlits weet namelijk dat de sponsorbijdrage van HEMA – een commerciële partner van Jumbo Supermarkten – relatief bescheiden is.

Update: Moederbedrijf Blokker wil HEMA overnemen

Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, wil winkelketen HEMA overnemen. Het concern wil zo snel mogelijk tot een akkoord komen met de schuldeisers. Blokker-topman Michiel Witteveen legt uit. “We hebben afgelopen donderdag een bod uitgebracht bij de schuldeisers.”

“We willen tot een akkoord komen met als doel om de schuldenberg te verminderen. Het is de bedoeling dat iedereen inlevert en dan zijn we ook bereid om zelf geld in te brengen om van HEMA weer een gezond bedrijf te maken”, zo vertelt Witteveen aan De Telegraaf.