Jumbo-Visma ziet Kooij tweede worden: “We kijken terug op een geslaagde Ronde van Polen”

Olav Kooij kon vrijdag de Ronde van Polen niet eindigen zoals hij deze begon, door te winnen. De 20-jarige sprinter moest zijn meerdere erkennen in Arnaud Démare. “De tweede plaats is natuurlijk altijd een plek met een nasmaak. We waren dicht bij een nieuwe overwinning”, zegt ploegleider Arthur van Dongen op de site van Jumbo-Visma.

“Het is echter wel iets waar we goed mee kunnen leven”, relativeert Van Dongen het missen van de overwinning. “Realistisch gezien is dit wederom een heel knappe prestatie van Olav. Het team heeft vandaag, net als de rest van de week, weer berenwerk verricht. Voorafgaand aan deze koers stelden we als doel om voor minstens een ritzege te gaan. Dat is gelukt. We zijn vervolgens een aantal keren dichtbij een tweede overwinning geweest.”

Kooij won de openingsrit in Lublin door Phil Bauhaus en Jordi Meeus te snel af te zijn in de massasprint. Later eindigde hij nog een keer als vijfde, vierde en – op de slotdag dus – tweede. “Olav heeft hier een volgende stap kunnen zetten in zijn persoonlijke ontwikkeling”, stelt Van Dongen. “Die bagage neemt hij weer mee richting de volgende koersen. De jongens die hem de afgelopen dagen begeleidden in de sprint hebben ook een sterke koers gereden. We kijken als team terug op een geslaagde Ronde van Polen.”