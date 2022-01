Jumbo-Visma Women wil in 2024 beste vrouwenteam ter wereld zijn

Jumbo-Visma Women heeft haar ambities voor 2022 en de volgende jaren uitgesproken. Terwijl komend seizoen ingezet wordt op de klassiekers en de Tour de France Femmes, is het op de lange termijn de bedoeling dat het team de beste vrouwenploeg ter wereld wordt. In 2024 moet dit het geval zijn.

Een van de rensters waar dit seizoen gelijk wat van verwacht wordt, is nieuwkomster Coryn Labecki (voorheen Coryn Rivera, red.), die vorig jaar nog voor Team DSM reed. De Amerikaanse zal een belangrijke rol krijgen in de klassiekerkern van het team. “Ik ben daar erg dankbaar voor. Ik breng wat ervaring met me mee, die ik graag wil delen met de jongere rensters. Aan de andere kant kijk ik er zelf naar uit om te leren van Marianne Vos. We zijn hetzelfde type renster en ik ben ervan overtuigd dat we elkaar beter kunnen maken”, zegt de 29-jarige Labecki, die in 2017 de Ronde van Vlaanderen wist te winnen.

Labecki, Vos en hun ploeggenotes willen er ook staan in de Tour de France voor vrouwen, en zullen als voorbereiding op de Franse ronde dan ook op hoogtestage gaan. “De Tour de France Femmes is een van ons belangrijkste doelen dit seizoen”, zegt Marianne Vos. “Hopelijk kunnen we wat ritten winnen. Het is goed dat beide WorldTour-teams van Jumbo-Visma nu aan de Giro, Vuelta en Tour mee kunnen doen.”

Beste vrouwenenploeg in 2024

Teammanager Esra Tromp kijkt alvast wat verder vooruit door de ambitie uit te spreken dat de ploeg in 2024 het beste vrouwenteam ter wereld wil zijn. “We hadden een goed en succesvol eerste seizoen, dat de basis vormt voor verdere groei. We doen dit stap voor stap. We blijven het huidige potentieel van de ploeg ontwikkelen en trekken ondertussen nieuwe renster aan van andere teams. Op deze manier kunnen we de ploeg op alle terreinen versterken.”