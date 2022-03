Jumbo-Visma wil met Roglič iets rechtzetten in Parijs-Nice

Jumbo-Visma streeft komende week in Parijs-Nice het hoogst mogelijke na. De ploeg zet met Primož Roglič namelijk in op de eindoverwinning. Een jaar geleden was de Sloveen al hard op weg naar de winst, maar valpartijen in de slotetappe gooiden roet in het eten.

Roglič wordt omringd door onder anderen Wout van Aert en Rohan Dennis. “Met Primož gaan we voor een goed klassement. We hebben een sterke selectie die hem zo goed mogelijk gaat bijstaan”, vertelt ploegleider Grischa Niermann op de website van het team. “Op papier zou je kunnen zeggen dat we elke dag mee kunnen doen om dagsucces, maar we moeten keuzes gaan maken als we voor het klassement willen gaan. We hebben nog iets recht te zetten in Parijs-Nice.”

Voor Van Aert, Christophe Laporte, Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck is hun deelname de Koers naar de Zon een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op het klassieke voorjaar. “Sommigen gaan in deze koers de puntjes op de i zetten richting volgende doelen. Daar is deze wedstrijd geschikt voor, maar de koers is wel een opzichzelfstaand doel en daarom willen we hier goed presteren”, aldus Niermann.

Dennis maakte in januari een succesvol debuut voor Jumbo-Visma door het Australisch nationaal kampioenschap tijdrijden te winnen. In Parijs-Nice staat hij voor het eerst in het geel-zwart in Europa aan de start. “Rohan gaat een belangrijke helper zijn in deze wedstrijd. We nemen hem mee in onze manier van werken, zodat hij helemaal onderdeel van de ploeg wordt. Op de dag van de tijdrit heeft hij ook nog een kans om voor eigen succes te gaan”, zegt Niermann.

Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2022

Selectie Jumbo-Visma voor Parijs-Nice (6-13 maart)

