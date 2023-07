Jumbo-Visma wil fans aan zich binden en introduceert Fan Peloton

Jumbo-Visma komt met iets nieuws: de Nederlandse formatie heeft vandaag het Fan Peloton gelanceerd. Dit is een lidmaatschap voor fans van het team en actieve fietsers.

Fan Peloton biedt wielerliefhebbers een exclusief kijkje in de keuken bij de succesvolle wielerploeg. Leden met een betaald lidmaatschap krijgen onder meer toegang tot exclusieve content en ze ontvangen hoge kortingen bij partners van Jumbo-Visma. Bij het uitgebreide pakket is zelfs een gratis fietsverzekering inbegrepen. “Onze achterban groeit mee met de omvang en prestaties van het team”, geeft teammanager Richard Plugge aan in een persbericht.

“De laatste jaren hebben onze populariteit en bereik een enorme vlucht genomen. Dat biedt kansen. Met het Fan Peloton kunnen we iedereen die de ploeg een warm hart toedraagt – of die zelf actief fietst – aan ons binden. En deze mensen, in de vorm van unieke extra’s en exclusieve voordelen bij ons en onze partners, belonen voor de support. Een gratis fietsverzekering is daar een mooi voorbeeld van.”

‘Uniek inkijkje in de organisatie’

Leden van het Fan Peloton krijgen toegang tot de Fan Peloton-omgeving, die structureel wordt voorzien van nieuwe artikelen en video’s. Deze content wordt exclusief gemaakt voor leden en is niet via andere kanalen te bekijken. “We bieden fans exclusieve interviews met renners en een inkijkje in de organisatie. Ze worden als eerste geïnformeerd over belangrijke updates uit het team en kunnen leren van experts om zelf een betere wielrenner te worden”, klinkt het vanuit de ploeg.

Het Fan Peloton richt zich in eerste instantie alleen op Nederlandse en Belgische fans. Op een later moment wordt het initiatief wellicht ook in andere landen uitgerold.