Jumbo-Visma: “We hadden het plan om mee te zitten in de ontsnapping”

“Koen Bouwman was de aangewezen persoon voor de vlucht”, vertelt Addy Engels in een persbericht van de ploeg. “Hij zat ook goed in positie. Hij heeft het een aantal keren geprobeerd, maar uiteindelijk is het een loterij. Je kunt ook niet overal op reageren.”

“Toen de kopgroep weg was, hebben we in dienst van Tobias Foss gereden. De mannen zaten op het laatst goed geplaatst en hebben geen tijd verloren. Ook Dylan Groenewegen en David Dekker hebben de etappe goed beëindigd. Dus al bij al was het geen vervelende dag voor ons.”

Opnieuw proberen om mee te zitten

De etappe van zondag is een stuk zwaarder dan zaterdag, maar het plan van de ploeg blijft hetzelfde. “Het zal morgen echt een gevecht worden tussen de klassementsmannen”, eindigt Engels. “Of een kopgroep de ruimte krijgt zal van een aantal factoren afhangen, maar we gaan zeker weer proberen om mee te zitten. Daarnaast gaan we ook Foss zo goed mogelijk ondersteunen. Hij staat er mooi tussen in het klassement. Het is voor hem een mooie kans om stappen te maken in zijn ontwikkeling als ronderenner.”