Jumbo-Visma verlengt met talenten Kramer en Graat

Jesse Kramer en Tijmen Graat rijden nog zeker twee jaar de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Beide Nederlandse talenten hebben hun contract bij het Development Team met een jaar verlengd, tot eind 2024.

“Toen ik het aanbod kreeg om bij te tekenen, hoefde ik niet lang na te denken”, aldus de 19-jarige Kramer. “Het afgelopen jaar heb ik flinke stappen gezet. Op fysiek vlak, maar ook heb ik veel koerservaring opgedaan. Ik hoop dat ik dit jaar opnieuw progressie kan boeken. Een koers winnen zou mooi zijn, maar daar staar ik me niet blind op. Eind 2024 hoop ik de vruchten te plukken van mijn opleiding en klaar te zijn voor het profpeloton.”

Ook de 20-jarige Graat, die vorig jaar debuteerde bij Jumbo-Visma, ziet verbetering. “Het vertrouwen is wederzijds en dat voelt erg prettig. Ik doe hier veel ervaring op. Omdat ik nog niet zo heel lang koers, maak ik grote stappen. Deze ontwikkeling hoop ik de aankomende jaren door te zetten en daarvoor zit ik op de juiste plek”, geeft hij aan.

Bij de opleidingsploeg krijgen Kramer en Graat de kans om door te groeien richting het WorldTeam. “Tijmen onderscheidt zich in het klimwerk en Jesse heeft zich ontwikkeld in het klassieke werk. We denken dat ze de persoonlijkheden en fysieke eigenschappen hebben om verder te groeien binnen ons opleidingstraject”, aldus manager Robbert de Groot.