Jumbo-Visma veilt iconische fietsen in de jacht op jong wielertalent

Interesse in de Cervélo R5 van Tourwinnaar Jonas Vingegaard of de groene Cervélo S5 van Wout van Aert? Samen met Catawiki, Europa’s leidende platform voor speciale objecten, start Jumbo-Visma een veiling. Vanaf donderdag 8 december is het mogelijk om te bieden op (achttien) wedstrijdfietsen van de profrenners van Jumbo-Visma.

Wielerfans kunnen via het gespecialiseerde veilingsplatform Catawiki bieden op achttien unieke Cervélo-wedstrijdfietsen van het afgelopen seizoen. Zo worden onder meer de Cervélo R5 van Tourwinnaar Jonas Vingegaard, de fiets van Tom Dumoulins laatste grote ronde en die van groenetruiwinnaars Wout van Aert en Marianne Vos aangeboden. Elke fiets wordt bovendien geleverd met een persoonlijke, handgeschreven brief van de renner.

De opbrengst van de veiling wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van wielertalent. Met de Team Jumbo-Visma Academy, het Development Team en het initiatief CyclingClassNL speelt Jumbo-Visma een belangrijke rol in het opleiden van toekomstige wielertoppers. “Een vooruitstrevend team als Jumbo-Visma moet ook op zoek naar jonge renners, tot zelfs bij de juniores. Je moet de betere juniores al een profcontract aanbieden of je moet hen een traject voorhouden”, schetst Jumbo-Visma-renner Tiesj Benoot in gesprek met Het Nieuwsblad.

“In dit geval gaat het niet om de fietsen waarmee we trainen, wel om de fietsen waarmee we onze wedstrijden rijden. De vraag is wat u wilt doen met onze fietsen. Is het om zelf mee te fietsen of bent u een verzamelaar die de groene Cervélo S5 van Wout van Aert in zijn collectie wil? Ik vermoed dat het vooral verzamelaars zullen zijn die hier op willen ingaan. Ik word geen euro meer betaald om reclame te maken, maar Cervélo is veruit de beste fiets waarmee ik ooit gereden heb.” De veiling loopt tot 18 december.

Eerdere veiling

Jumbo-Visma wist met een eerdere veiling op Catawiki al 19.224 euro op te halen voor Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat deed de ploeg door 29 unieke items (denk aan kaderplaatjes van diverse etappeoverwinningen, gedragen helmen en diverse gesigneerde truien en tenues) uit de Tour de France van 2022 te veilen. De veilingopbrengst wordt door het Jeugdfonds ingezet om kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans te bieden om structureel te kunnen sporten.