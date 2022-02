Jumbo-Visma stapt uit Ronde van Valencia vanwege twee positieve coronatests

Jumbo-Visma trekt zich terug uit de Ronde van Valencia. Vanwege twee positieve coronatests, zal de Nederlandse ploeg niet meer van start gaan in de vierde etappe van de Spaanse ronde. Dat meldt de ploeg via haar sociale media.

“Aangezien niet kan worden uitgesloten dat er nog meer mensen positief testen is daartoe ter bescherming van anderen, binnen en buiten het team, besloten”, valt op de site van het Nederlandse team te lezen. “Vanaf drie dagen voor de start werd dagelijks bij alle teamleden, zowel renners als staf, een coronatest uitgevoerd om in het belang van ieders gezondheid adequaat te kunnen handelen.”

“Daarnaast werd zoveel mogelijk met compartimenten gewerkt om het aantal zogeheten close contacts te beperken. De besmette teamleden gaan in isolatie, close contacts in quarantaine en de rest keert huiswaarts”, klinkt het.

Nadat eerder BikeExchange-Jayco al uit de Ronde van Valencia verdween vanwege coronagevallen, is Jumbo-Visma nu de tweede formatie die zich vanwege positieve coronatests terugtrekt. De bestgeklasseerde renner van de ploeg was Sam Oomen, op een elfde plaats. Milan Vader stond op de vijftiende plek.

Update 15:30: Ook Team DSM moet de Ronde van Valencia verlaten door positieve coronatests. De ploeg laat op hun website weten dat het gaat om drie positieve tests. “De teamleden in kwestie hadden milde symptomen deze ochtend en zijn nu in quarantaine. Het team zal het advies en de regels van de lokale overheid blijven volgen”, klinkt het. Onder meer Nikias Arndt en en Florian Stork zullen daardoor niet meer in actie komen.

After two positive corona tests, Team Jumbo-Visma will no longer be at the start of the Tour of Valencia today.

In compliance with pro cycling's Health & COVID-19 procedure, we have withdrawn from #VCV2022 ahead of stage 4, after 3 positive COVID-19 self-tests in the team this morning. Thank you, @VueltaCV and @UCI_cycling for supporting us in this decision.

More: https://t.co/EPYc9dN7y0 pic.twitter.com/2NUHvDoRNu

— Team DSM (@TeamDSM) February 5, 2022