Jumbo-Visma speelt Harper uit in UAE Tour: “Zicht op korte eindklassering”

Chris Harper is sinds de openingsrit van de UAE Tour de kopman van Jumbo-Visma voor het klassement. De Australiër wist zich in de tijdrit op te werken naar de vierde plek in de rangschikking, op 33 seconden van de nieuwe klassementsleider Tadej Pogačar. “Hij heeft het vooruitzicht op een korte eindklassering”, vertelt ploegleider Addy Engels.

Harper werd in de daguitslag 24ste op 52 seconden van ritwinnaar Filippo Ganna. “Ik had misschien wel wat sneller willen zijn, maar er zat nu niet meer in. Ik heb vandaag alles gegeven wat in mijn benen zat”, aldus Harper, die dinsdag de kans krijgt om zich bergop te tonen. “Ik ga nu zo goed mogelijk proberen te herstellen, om morgen weer alles te geven.”

Volgens Engels doet de 26-jarige Aussie mee om de knikkers in de UAE Tour. “Chris is na gisteren en vandaag onze klassementsman. Hij heeft goed standgehouden en heeft het vooruitzicht op een korte eindklassering”, zegt de ploegleider.

Dekker verliest leiderstrui

Jumbo-Visma kreeg maandagochtend de rode leiderstrui in handen, omdat na de opgave van Alpecin-Fenix en Mathieu van der Poel opeens David Dekker (tweede in de openingsrit, red.) de leider was in het klassement. Dekker werd 58ste, moest de leiding afgeven aan Pogačar en is zelf gezakt naar de achtste plaats in het klassement.