Jumbo-Visma schrapt Brussels Cycling Classic vanwege code oranje Door Maxim Horssels & Nick Doup, zaterdag 29 augustus 2020 om 15:08

Jumbo-Visma ontbreekt morgen aan de start van de Brussels Cycling Classic. Het Nederlandse WorldTour-team zou aanvankelijk wel deelnemen aan de Belgische eendagskoers, maar heeft vanwege de geldende coronamaatregelen besloten de koers te schrappen.

Heikel punt is het ‘code oranje’ dat de Nederlandse overheid heeft gegeven aan de stad Brussel vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Jumbo-Visma laat aan WielerFlits weten dat zij vanwege de overheidsmaatregel niet afzakken naar Brussel.

Een reis naar de Belgische hoofdstad is niet verboden. De koers is voor wielerploegen werk en dus een noodzakelijke reis. Wel wordt reizigers geadviseerd om bij terugkeer tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Het gaat hierbij om een advies, niet om een verplichting.

Hongarije

Opgemerkt moet worden dat Jumbo-Visma een drukke kalender heeft dit weekend. Vandaag start natuurlijk de Tour de France en tegelijkertijd koerst er een team in de Ronde van Hongarije. Overigens heeft Hongarije vanwege het aantal besmettingen besloten per 1 september (dinsdag) de grenzen voor buitenlanders te sluiten.

De Nederlandse overheid heeft daarop de kleurcode gewijzigd van geel naar oranje (alleen noodzakelijke reizen). Aangezien de selectie al in Hongarije is, verwacht de ploeg dat dit geen invloed op de geel-zwarte formatie zal hebben. De Ronde van Hongarije telt vijf etappes en finisht aanstaande woensdag (2 september) in Gyöngyös-Kékestető.

Daarnaast heeft de ploeg meerdere blessuregevallen, waardoor de Nederlandse formatie eerder deze week al geen selectie afvaardigde in de verplichte WorldTour-koers in Bretagne. Het kwam Jumbo-Visma op een boete te staan.

Nederland

BEAT Cycling Club is door de afwezigheid van Jumbo-Visma de enige Nederlandse ploeg aan het vertrek in Brussel. Het continentale team zegt alle mogelijke maatregelen te nemen om veilig te koersen in de 1.Pro-wedstrijd. De renners, waaronder kopman Jan-Willem van Schip, zijn in de week voor de koers twee keer preventief getest en het team zal ook na afloop de renners nog testen op het coronavirus.

De ploeg laat weten buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te slapen en daarna als bubbel het ‘oranje’ gebied in te gaan voor de start van de koers. De organisatie heeft de veiligheid van de renners gegarandeerd binnen de pelotonbubbel en na afloop gaan de renners direct weer naar de bus. “We hebben er zelf alles aan gedaan om veilig te koersen, voor en na de wedstrijd”, stelt het management van BEAT.

Ook Team Sunweb, dat met Thymen Arensman als enige Nederlander start maar ook een grotendeels Nederlandse staf heeft, staat aan het vertrek in Brussel. Daarnaast doen bij onder meer Riwal Securitas, Total Direct Energie, Vini Zabù-KTM, Alpecin-Fenix, Circus-Wanty Gobert en Burgos-BH Nederlanders mee.

Oranje

Overigens is het niet de eerste keer sinds na de coronapauze dat een Nederlands team in een ‘oranje’ gebied actief is. ABLOC CT reisde eind juli af naar Roemenië voor de Sibiu Tour, waarna de renners bij terugkomst ook het quarantaine-advies in de wind sloegen.

Ook binnen het profvoetbal is het quarantaine-advies van de overheid een discussiepunt. Voetbalbond KNVB heeft de overheid om dispensatie gevraagd voor internationals die komende week uit ‘oranje’ gebieden zoals Barcelona en het Verenigd Koninkrijk naar Nederland reizen voor interlands met het Nederlands elftal. De overheid wacht een advies van het RIVM af.