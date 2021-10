Jumbo-Visma rekent op meerdere snelle mannen in Parijs-Tours

Jumbo-Visma rekent zondag in de 115e editie van Parijs-Tours op meerdere snelle mannen. Dylan Groenewegen en Olav Kooij maken namelijk deel uit van de selectie, net als Mick van Dijke en Nederlands kampioen Timo Roosen.

Groenewegen en Kooij zijn op papier de snelste renners binnen de selectie, maar de vraag is of de pure sprinters zondag in staat zijn om te overleven richting de finish. Parijs-Tours kent tegenwoordig namelijk een zeer lastige finale, met zeven hellingen en negen onverharde stroken. Wellicht dat men bij Jumbo-Visma eerder de kaart-Van Dijke zal trekken.

De 21-jarige Van Dijke, sinds kort prof bij Jumbo-Visma, liet onlangs in de CRO Race al mooie dingen zien. De beloftevolle Nederlander werd in de Kroatische rittenkoers tweede, derde én vijfde in een etappe, twee keer na een sprint met een omvangrijke groep. In het eindklassement was hij ook derde, na eindwinnaar Stephen Williams en Markus Hoelgaard.

Ook Roosen en Pascal Eenkhoorn zijn behoorlijk rap aan de meet en beschikken bovendien over de motor om een lastige koers te overleven. Hardrijders Jos van Emden en Tobias Foss maken de selectie voor Parijs-Tours compleet.

Selectie Jumbo-Visma voor Parijs-Tours (zondag 10 oktober)

Pascal Eenkhoorn

Jos van Emden

Mick van Dijke

Tobias Foss

Dylan Groenewegen

Olav Kooij

Timo Roosen