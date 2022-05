Jumbo-Visma praat na Giro met Tom Dumoulin over contractverlenging

Jumbo-Visma heeft met de zaakwaarnemer van Tom Dumoulin de afspraak gemaakt om pas na de Giro d’Italia over een contractverlenging te spreken. De Limburger komt inmiddels alweer drie jaar uit voor de Nederlandse ploeg, maar de samenwerking heeft nog niet tot het gewenste succes geleid. Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen af. De Giro d’Italia is dit jaar het grote doel voor Dumoulin.

“Afgelopen winter hebben we al met Rik van Dongen afgesproken om pas na de Giro d’Italia over de toekomst van Tom te praten”, geeft sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma aan. “Tom heeft aangegeven dat hij zich goed in het team thuis voelt en blij is met de huidige aanpak. Omdat zijn focus dit jaar op de Giro is gericht, kunnen we pas echt een balans na deze ronde opmaken.”

De afgelopen drie weken heeft de inmiddels 31-jarige Dumoulin een hoogtestage op El Teide op Tenerife gedaan. Zeeman: “De laatste week tijdens het trainingskamp, toen de zwaarste trainingen op het programma stonden, kwam Tom sterk naar voren. Daar heeft hij zeker motivatie uitgeput. Wij zijn tevreden hoe hij er nu voor staat. Al vanaf de Volta Limburg Classic, Amstel Gold Race en nu de hoogtestage zie je een stijgende lijn. Ik denk dat Tom bij zijn opgave in de Ronde van Catalonië meteen zou hebben getekend voor hoe hij er nu conditioneel voor staat.”

Zaterdag staat er op de tweede dag van de Giro d’Italia in Boedapest meteen in tijdrit op het schema. Een 9,2 kilometer lange rit tegen de chronometers. “Dat is meteen een mooie graadmeter voor Tom. Al zal zijn vormpeil in deze Giro normaal ook moeten groeien”, aldus Zeeman.