Jumbo-Visma-ploegleider Marc Reef: “Nu wachten op het juiste moment om aan te vallen”

De klassementsrenners hielden zondag in de Giro d’Italia andermaal hun kruit droog. Op de laatste korte klim, de Colle Aperto, werden wel wat speldenprikken uitgedeeld, maar verder bleef een echte aanval uit bij de favorieten. Dat tot tevredenheid van Jumbo-Visma en Primož Roglič. “We zijn content met de stand van zaken”, aldus ploegleider Marc Reef.

In de finale nam Jumbo-Visma heel even het heft in handen op weg naar Bergamo. “Groupama-FDJ behield op sterke wijze de controle, waardoor het op het laatste klimmetje aankwam”, zegt Reef. “Het is gebleken dat de klassementsrenners aan elkaar gewaagd zijn. Bovendien was het te kort om een groot verschil te maken. We zijn deze rit goed doorgekomen.”

Dat alle ogen gericht zijn op de loodzware slotweek, werd in de tweede Giro-week wel duidelijk. Jumbo-Visma heeft tot nu toe niet veel kopwerk gedaan. “We hebben niet veel energie hoeven verspillen”, voegt Reef daar aan toe. “Wel was het al een hele uitdaging om gezond te blijven in de slechte weersomstandigheden. Gelukkig kunnen we met acht renners uitkijken naar de slotweek.”

“In de muurtjesrit hebben we wat initiatief genomen en Primož liet daar meteen zien in vorm te zijn. We zijn content met de stand van zaken en het is nu wachten op het juiste moment om aan te vallen”, kondigt de ploegleider van Jumbo-Visma aan. In het klassement staat hij nu derde, op 1.10 minuut van roze trui Bruno Armirail en op twee seconden van de grote concurrent Geraint Thomas.

