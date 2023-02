Jumbo-Visma over Foss: “Je hoopt bij hem misschien op meer, maar hij heeft sterk gereden”

Tobias Foss sloot zondag de Volta ao Algarve af met een vijfde plaats in de individuele tijdrit. Hij schoof zodoende op naar plek vier in het algemeen klassement. “Het ging oké”, zegt de wereldkampioen tijdrijden op de ploegsite van Jumbo-Visma.

“Ik had niet het beste gevoel, maar dit was ook pas mijn eerste koers van het jaar”, vervolgt Foss, die in de Volta ao Algarve voor eigen kans mocht rijden. “Ik moet geduld hebben. Ik heb een prima start beleefd, maar het kan zeker nog beter. Dat is ook normaal in deze fase. We hebben als ploeg ons best gedaan en moeten tevreden zijn met deze vierde plaats en hard blijven werken.”

Ploegleider Marc Reef stelt dat de ploeg alles heeft gedaan om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. “Hij heeft alles gegeven”, doelt hij op Foss. De Noor moest uiteindelijk een kleine halve minuut toegeven op Stefan Küng, de winnaar van de tijdrit. “Bij Tobias hoop je misschien op meer, maar hij heeft gewoon een heel sterke tijdrit gereden. Het is zonde dat we op een paar seconden het podium mislopen.” Ilan Van Wilder, de nummer drie van de eindrangschikking, hield zeven seconden over op Foss.

Jumbo-Visma begon door een blessure van Gijs Leemreize met een mannetje minder aan de Volta ao Algarve. Later vielen ook Owen Geleijn en Sam Oomen nog uit door valpartijen. “Het is door de vele uitvalbeurten geen makkelijke week geweest. Gisteren zaten we nog maar met drie man in koers en dat kost toch meer energie dan normaal. Ik vind dat de ploeg en zeker Tobias zich goed verweerd hebben deze week.”

Lees meer: Daniel Felipe Martínez wint Volta ao Algarve, Stefan Küng zegeviert in slottijdrit