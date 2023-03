Jumbo-Visma op volle oorlogssterkte voor E3 Saxo Classic

Met Wout van Aert, Dylan van Baarle, Tiesj Benoot en Christophe Laporte als de meest in het oog springende namen, is Jumbo-Visma komende vrijdag misschien wel de sterkste ploeg in de E3 Saxo Classic.

De Nederlandse formatie start met zijn dreamteam in de ‘Mini-Ronde van Vlaanderen’, zoals de E3 Saxo Classic ook wel eens wordt genoemd. De meeste ogen zijn natuurlijk gericht op Wout van Aert. De 28-jarige Belg wist dit seizoen nog geen wedstrijd te winnen, maar liet afgelopen zaterdag met een derde plaats in Milaan-San Remo zien dat het met de vorm wel snor zit.

Van Aert is de titelverdediger in de E3 Saxo Classic, nadat hij vorig jaar met zijn ploeggenoot Christophe Laporte de tegenstand aan flarden reed in de Vlaamse Ardennen. Jumbo-Visma zou vrijdag volledig de kaart van Van Aert kunnen trekken, maar heeft nog meer sportieve ijzers in het vuur.

Meerdere opties

Dylan van Baarle en Tiesj Benoot hebben namelijk al een klassiekerzege op zak. Van Baarle won op indrukwekkende wijze Omloop Het Nieuwsblad, Benoot was na een teamdemonstratie dan weer de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne. Het is wel afwachten hoe goed Van Baarle momenteel is, nadat hij met fysieke problemen moest opgeven in Tirreno-Adriatico.

Jumbo-Visma heeft met Christophe Laporte nog een vierde (schaduw)kopman in de gelederen. De Fransman was al derde in Omloop Het Nieuwsblad en zesde in Kuurne-Brussel-Kuurne en werd vorig jaar al eens tweede in de E3 Saxo Classic. Nathan Van Hooydonck, Tosh Van der Sande en Edoardo Affini vervolledigen de selectie. De Sloveense hardrijder Jan Tratnik is er vrijdag niet bij.

