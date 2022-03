Jumbo-Visma ontbreekt op startlijst Brabantse Pijl

Jumbo-Visma rijdt de Brabantse Pijl dit jaar niet. Vorig jaar werd kopman Wout van Aert namens het Nederlandse WorldTeam nog tweede in de heuvelachtige eendagsklassieker. Dertien andere ploegen van het hoogste niveau doen volgende maand wel mee aan de Brabantse Pijl.

Op 13 april zijn AG2R Citroën, Bahrain Victorious, BORA-hansgrohe, Cofidis, EF Education-EasyPost, INEOS Grenadiers (dat de titel van Tom Pidcock verdedigt, red.), Intermarché-Wanty-Gobert, Israel-Premier Tech, Lotto Soudal, Quick-Step-Alpha Vinyl, BikeExchange-Jayco, Trek-Segafredo en UAE Emirates erbij in de Brabantse Pijl.

Deze WorldTeams krijgen concurrentie van een negental ProTeams, zijnde Alpecin-Fenix, B&B Hotels-KTM, Bardiani-CSF-Faizanè, Bingoal Pauwels Sauces WB, Burgos-BH, Sport Vlaanderen-Baloise, Arkéa-Samsic, TotalEnergies en Uno-X.

Vrouwen

Organisator Flanders Classics maakte vandaag ook de deelnemende ploegen voor de Brabantse Pijl voor vrouwen bekend. Daar staat Jumbo-Visma met de vrouwenploeg wel aan de start, samen met twaalf andere Women’s WorldTeams. Elf continentale damesploegen maken het deelnemersveld compleet.

Vorig jaar ging de winst in de Brabantse Pijl voor vrouwen naar de Amerikaanse Ruth Winder, die Demi Vollering en Elisa Balsamo versloeg.

