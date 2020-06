Jumbo-Visma neemt deel aan Dwars door het Hageland vrijdag 12 juni 2020 om 14:25

Jumbo-Visma zal op zaterdag 15 augustus aan de start staan van Dwars door het Hageland, zo laat organisator Nick Nuyens weten aan de regionale omroep ROB-tv. Nuyens heeft nu drie WorldTour-formaties weten te strikken, maar is nog in gesprek met vijf andere ploegen van het hoogste niveau.

De Belgische WorldTour-ploegen Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal hebben hun deelname reeds toegezegd, maar nu zal ook Jumbo-Visma meedoen aan de wedstrijd over onverharde wegen. Nuyens hoopt binnenkort nog meer grote wielerteams te verwelkomen, maar wil verder niet veel kwijt over de gesprekken.

Oorspronkelijk stond Dwars door het Hageland, onderdeel van de ProSeries, op de planning voor 17 juni, maar door de coronamaatregelen kon de koers toen niet doorgaan. Door het wegvallen van de Prudential RideLondon ontstond een mogelijkheid om de wedstrijd op te schuiven op de kalender. De koers vindt nu plaats op 15 augustus.

Concurrentie

Dwars door het Hageland werd vorig jaar gewonnen door Kenneth Vanbilsen. In de slotfase was de Cofidis-renner weggereden bij zijn medevluchters en wist vervolgens stand te houden tot aan de aankomstlijn. In het verleden wisten ook renners als Mathieu van der Poel, Niki Terpstra en Krists Neilands te zegevieren in het Hageland.

De wedstrijd hoeft waarschijnlijk niet te vrezen voor rechtstreekse concurrentie van Milaan-San Remo, aangezien de Italiaanse bondsvoorzitter Renato Di Rocco heeft laten weten dat ‘La Primavera’ tóch op zaterdag 8 augustus zal worden verreden. Op 15 augustus staat met de Ronde van Lombardije wel een andere grote klassieker op het programma.