Jumbo-Visma na vijfde etappe Baskenland: “Nog niks is verloren”

Bij Jumbo-Visma moest Primož Roglič zijn leiderstrui afstaan in de Ronde van het Baskenland en kon Jonas Vingegaard door een oponthoud op de slotklim niet meedoen voor een korte ereplaats. Toch is nog niks verloren, zegt sportdirecteur Marc Reef op de website van de Nederlandse ploeg.

“We zaten in een goede situatie waarin we onze verantwoordelijkheid namen”, blikte Reef terug op de etappe met aankomst bergop in Mallabia. “In de finale konden we zo een samenwerking opzetten met meerdere ploegen. Vervolgens raakt Jonas voorop omdat hij alert reageert op een aanval. Het gat liep snel op en Jonas was klaar om zijn eindsprint in te zetten. Hij was volgens zijn gevoel op weg naar een mooi resultaat tot het voorval met Vlasov. Erg zonde, want anders had hij er beter voorgestaan.”

De ploegleider kijkt uit naar de slotetappe met een aankomst bergop in Arrate. “Morgen staat de zwaarste rit op het programma. Jonas heeft getoond dat hij bergop goed mee kan. Primož staat nog bij de eerste tien van het algemeen klassement, maar hij heeft wel al iets meer achterstand. Toch is nog niks verloren. We gaan er morgen weer tegenaan.”

Na vijf etappes staat Vingegaard zesde in het algemeen klassement, op 29 seconden van nieuwe leider Remco Evenepoel. Roglič staat achtste, op 1 minuut en 5 seconden. Overigens raakte de Nederlandse ploeg twee man kwijt op weg naar Mallabia. Milan Vader gaf op na een val en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ook Chris Harper staakte de strijd.

Voorval van Vingegaard met Vlasov

😫 What a moment guys. 🤪 This is racing!#Itzulia pic.twitter.com/uvLSJN9IcM — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2022