Jumbo-Visma zet alles op Bennett: “Tweede plaats Foss van ondergeschikt belang”

Jumbo-Visma zag Edoardo Affini weliswaar wegzakken uit de top van het algemeen klassement van de Giro d’Italia, maar de doelstelling voor de derde etappe is wel behaald. “Het doel was om George veilig aan de streep te krijgen. Dat is prima gelukt”, zegt ploegleider Arthur van Dongen.

Dylan Groenewegen en David Dekker konden geen rol van betekenis spelen. “De etappe was te zwaar voor onze snelle mannen”, aldus Van Dongen. “We waren voorbereid op een nerveuze etappe met veel aanvallen. We hadden dat ook verwacht, maar uiteindelijk kwamen die er niet. Ik denk dat de meeste ploegen nog hun kruit droog willen houden.”

“Met Taco van der Hoorn heeft de etappe een verdiende winnaar”, geeft hij aan. “Bij ons was hij een zeer gewaardeerde renner, maar zijn capaciteiten komen nu meer tot zijn recht. Dat is erg mooi om te zien.” Door het tijdverlies van Affini is Tobias Foss nu de nummer twee in het algemeen klassement. George Bennett staat 37e.

‘Foss heeft zeker stappen gezet’

Dinsdag staat een zware heuveletappe op het programma naar Sestola. “Dan ligt onze focus volledig bij George. We zijn hier om een klassement te rijden met hem. Dat Tobias nu tweede staat in het klassement is leuk, maar van ondergeschikt belang. Hij is hier om George te helpen, al doet Tobias het wel goed. Hij heeft zeker stappen gezet. Hij voelt zich goed en heeft een prima voorbereiding gehad. Dat hij als jonge gast in de jongerentrui mag rijden is alleen maar mooi voor hem”, zegt de ploegleider van Jumbo-Visma.