Jumbo-Visma moet Nederlandse identiteit bewaken

Opinie

Met andermaal een sterkere selectie dan het voorgaande seizoen wil Jumbo-Visma in 2022 op alle terreinen meedoen voor de grote overwinningen. Of het nu de Vlaamse of de Waalse klassiekers zijn. De Giro d’Italia of de Vuelta a España. En natuurlijk het absolute hoofddoel, hun code geel in de Tour de France. Op de meeste posities lijkt de Nederlandse ploeg opnieuw versterkt om een nog dominantere rol te kunnen vervullen.

Was het team in 2016 nog het spreekwoordelijke lelijke eendje van de WorldTour, inmiddels is het een sierlijke zwaan geworden. Sportief directeur Merijn Zeeman stelt dat Jumbo-Visma misschien wel het beste performance programma van het peloton heeft. Het bewijst dat het team na de vele topprestaties in de afgelopen jaren de nederige houding achter zich heeft gelaten. Vol zelfvertrouwen durft de ploeg voor het beste en het allerhoogste te gaan.

Optimistisch keek Jumbo-Visma afgelopen week op de ploegpresentatie in Alicante dan ook vooruit naar het komende wielerseizoen. De transformatie die het team in enkele jaren heeft ondergaan, mag ongekend knap worden genoemd. Niet alleen de drie Vuelta a España-eindzeges op rij van Primoz Roglic, maar ook de top-drie klasseringen in de Tour de France van Steven Kruijswijk (derde in 2019), Primoz Roglic (tweede in 2020) en Jonas Vingegaard (tweede in 2021) bewijzen dat geel-zwart momenteel misschien wel het beste team voor de grote rondes is.

Vooral in de slotweek van de afgelopen Ronde van Frankrijk heeft Jumbo-Visma een ijzersterke indruk gemaakt. Die resultaten mogen in de wielersport omschreven worden als een van de beste teamprestaties ooit. Met nog slechts vier renners in koers weet de ploeg in de laatste zeven dagen liefst drie ritten weet te winnen (2x Wout van Aert, 1x Sepp Kuss).

Veerkracht

Het lukt de ploeg om Jonas Vingegaard op het eindpodium (tweede) te krijgen, waarbij de jonge Deen in de laatste vijf ritten twee keer als tweede en een keer als derde eindigt. Terwijl meesterknecht Mike Teunissen zelf als vierde eindigt in de rit op de laatste vrijdag en vervolgens op fenomenale wijze de sprint voor Van Aert op de Champs Elysées aantrekt. Het toont niet alleen de klasse en sterke conditionele opbouw van de ploeg in deze Tour, maar bovenal ook de veerkracht in het team.

Richting 2022 heeft de ploeg zich vooral versterkt met Rohan Dennis, Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Tosh Van der Sande. Daarmee kiest Jumbo-Visma voor een verdere internationalisering van het team. Tel daar het verrassende vertrek van topsprinter Dylan Groenewegen (naar BikeExchange-Jayco) bij op en het wordt duidelijk dat het Nederlandse aandeel binnen Jumbo-Visma steeds kleiner wordt. En ook de voorlopige zes namen voor de Tour-selectie, waarin Steven Kruijswijk de enige Nederlander is, bewijst dat het team steeds meer voor het internationale karakter kiest.

In de Tour de France doet Jumbo-Visma komende zomer met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard opnieuw een gooi naar de eindzege. Merijn Zeeman bevestigt dat dit de Sloveen en de Deen de uitgesproken kopmannen zullen zijn en dat Kruijswijk in een ondersteunende rol voor dit tweetal in de Tour van start gaat. Een logische rolverdeling gezien de prestaties van Roglic en Vingegaard in de afgelopen jaren. De Nederlandse klassementsrenners in de ploeg moeten zich dus in een andere rol schikken. Tom Dumoulin (tweede in Tour van 2018) heeft zelf gekozen voor het mede-kopmanschap naast de jonge Noor Tobias Foss in de Giro d’Italia, terwijl Kruijswijk (derde in de Tour van 2019) dus een luxe knecht in de Tour is.

Allerhoogste

Natuurlijk als je voor het allerhoogste wilt gaan, dan moet je voor de beste renners kiezen. Dan moet de nationaliteit niet bepalend zijn welke renners je wilt aantrekken of wie je gaat uitspelen. Maar je hebt ook te maken met de belangen van de sponsors. De belangrijkste geldschieter Jumbo Supermarkten heeft alleen een marktaandeel in Nederland en België en is daardoor vooral verlegen voor goede publiciteit in beide Lage Landen.

Hoewel Jumbo-Visma door de wielerwereld (en het publiek) wordt gezien als een Nederlandse ploeg, moeten we langzamerhand constateren dat de meeste Nederlandse toppers in buitenlandse dienst rijden. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Wilco Kelderman (BORA hansgrohe), Fabio Jakobsen (Quick-Step-Alpha Vinyl), Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) zijn belangrijke vaderlandse toppers die bij goede prestaties volop in de picture staan.

Presteren met buitenlandse toppers is schitterend, maar dit heeft als logisch gevolg dat het Nederlandse publiek de buitenlandse ploegen met de andere Nederlanders intensiever gaat volgen. Toen Mathieu van der Poel in 2020 de strijd met Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen aanging, was alle Nederlandse aandacht op de Nederlandse kampioen gericht en niet op de Nederlandse supermarktploeg. En de oppermachtige olympische tijdrittitel van Primoz Roglic in Tokio was in de Nederlandse media slechts een bijzinnetje in de pagina’s grote verhalen rondom de tweede plek van de ‘herrezen’ Tom Dumoulin. Wat aangeeft dat de focus van het publiek vrijwel altijd bij het succes van Nederlanders ligt.

Nu Jumbo-Visma de internationale koers nog nadrukkelijker heeft ingezet, moet het rekening houden dat de aandacht van het Nederlandse publiek vaker op de andere Nederlandse toppers is gericht dan op hun eigen coureurs. De vraag is hoe hoofdsponsor Jumbo Supermarkten, dat een contract voor onbepaalde tijd met de wielerploeg heeft, er na enige tijd mee omgaat wanneer de ploeg in de Nederlandse media de tweede viool speelt? Hierover zullen de ploeg en de hoofdsponsor nu al duidelijke afspraken moeten maken. Teammanager Richard Plugge zal zich bewust zijn dat de Nederlandse identiteit bewaakt moet worden. Wat dat betreft is onze hoop gevestigd op het ‘Nederlandse’ opleidingsproject van Jumbo-Visma…