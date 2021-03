Jumbo-Visma moet in Parijs-Nice verder zonder Tony Martin

Primož Roglič kan in de komende etappes van Parijs-Nice niet meer rekenen op Tony Martin. De Duitser kwam samen met de Sloveen ten val in de finale van de vijfde etappe naar Bollène. Roglič kon zonder problemen zijn weg vervolgen, maar Martin was niet meer in staat om verder te rijden.

De valpartij gebeurde op goed 35 kilometer van de streep in Bollène. Roglič zat al snel weer op de fiets en werd door zijn ploeggenoten weer naar voren gebracht. Ook Martin probeerde weer op zijn fiets te kruipen, maar had last van duizeligheid en moest opgeven.

Het uitvallen van Martin is een flinke streep door de rekening voor Jumbo-Visma, aangezien de ervaren Duitser een belangrijke pion is binnen de ploeg en als taak heeft om klassementsleider Roglič zo goed mogelijk bij te staan in de wat vlakkere etappes.