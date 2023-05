Jumbo-Visma mikt met Olav Kooij op een ritzege in Vierdaagse van Duinkerke

Olav Kooij is het speerpunt van Jumbo-Visma in de Vierdaagse van Duinkerke (16-21 mei). De 21-jarige sprinter maakt zijn rentree na een rustperiode en gaat voor dagsucces in de Franse rittenkoers.

Kooij wist dit voorjaar één keer te winnen: hij schreef de vijfde etappe van Parijs-Nice op zijn naam. Daarnaast behaalde hij meerdere ereplaatsen. Zo werd hij Classic Brugge-De Panne en achtste in Gent-Wevelgem. “Over het algemeen ben ik tevreden over hoe mijn voorjaar is verlopen”, zegt Kooij op de site van Jumbo-Visma. “De sprintzege in Parijs-Nice en mijn prestaties in wedstrijden als Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem zorgen ervoor dat ik met een positief gevoel terugkijk. Ik ben tevreden dat ik opnieuw wat stappen heb gezet.”

Na Dwars door Vlaanderen, op woensdag 29 maart, kwam Kooij niet meer in actie. “Ik laste na het voorjaar even een rust- en trainingsperiode in. Op die manier kon ik me volledig voorbereiden op de wedstrijden die nog komen, waaronder deze. Ik kijk ernaar uit. Ik reed de Vierdaagse van Duinkerke nog nooit, maar het is altijd fijn om een nieuwe wedstrijd te ontdekken.”

Hoeveel kansen denkt Kooij te zullen krijgen deze week? “Ik verwacht dat er drie ritten in een sprint zullen eindigen, dus een etappezege behalen zal zeker een doel worden. Daarnaast staan we met een sterke ploeg aan de start. Als er na de tijdrit een ploeggenoot goed geplaatst staat in het klassement, zullen we dag per dag moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn.” Jumbo-Visma beschikt in de Vierdaagse van Duinkerke ook over Mick van Dijke, Jos van Emden, Timo Roosen, Tosh Van der Sande, Per Strand Hagenes en Loe van Belle.

