Jumbo-Visma met Vader en Gloag in Settimana Internazionale Coppi e Bartali

De wielerkoersen volgen elkaar nu in rap tempo op. Aankomende dinsdag begint in Italië namelijk de 38ste editie van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Jumbo-Visma is van de partij en de Nederlandse formatie rekent op onder meer Tom Gloag en Milan Vader.

Gelijktijdig met de Ronde van Catalonië (20-26 maart) rijdt een delegatie van Jumbo-Visma in Italië de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, een wedstrijd die de Nederlandse formatie twee jaar geleden nog won met Jonas Vingegaard. De etappekoers vindt plaats van dinsdag 21 tot en met zaterdag 25 maart.

Jumbo-Visma hoopt met Tom Gloag en Milan Vader als klassementsmannen een vuist te kunnen maken. De beloftevolle Britse klimmer Gloag (21) was dit seizoen al knap zesde in een sterk bezette editie van de Ronde van Valencia. Vader reed dan weer de Santos Tour Down Under, Volta ao Algarve en Strade Bianche.

De beloftevolle coureurs Johannes Staune-Mittet, Loe van Belle, Tijmen Graat en Gijs Leemreize vervolledigen de selectie. Voor Leemreize is het zijn eerste meerdaagse wielerkoers van het seizoen. De 23-jarige Nederlandse klimmer zou eigenlijk al zijn opwachting maken in de Volta ao Algarve, maar moest wegens een blessure afhaken.