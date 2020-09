Jumbo-Visma met Tom Dumoulin en Primoz Roglic in Luik-Bastenaken-Luik dinsdag 29 september 2020 om 10:35

Jumbo-Visma heeft haar selecties bekendgemaakt voor de Ardennenklassiekers. Primož Roglič gaat niet van start in de Waalse Pijl, maar debuteert vier dagen later wel in Luik-Bastenaken-Luik. Tom Dumoulin rijdt beide wedstrijden.

Woensdag staat eerst de Waalse Pijl op het programma, met aankomst op de iconische Muur van Hoei. Daarin gaan onder meer Tom Dumoulin, Lennard Hofstede en Jonas Vingegaard van start, net als Laurens De Plus die vanwege blessureleed lang niet kon koersen. Vorige week maakte hij zijn rentree in het profpeloton tijdens het Belgisch wegkampioenschap. “De Waalse Pijl ligt Jonas en Lennard goed. Beide renners verkeren in goede vorm”, zegt ploegleider Frans Maassen.

Naast De Plus, Dumoulin, Hofstede en Vingegaard maken Tom Leezer en Paul Martens de ploeg compleet. Maassen: “Met Paul hebben we een goede koerskapitein die het parcours van de Waalse klassiekers goed kent. Hij kan zijn ervaring gebruiken om de renners naar de finale te gidsen. Zoals elk jaar zal de positionering in de kilometers voorafgaand aan de laatste beklimming van de Muur van Hoei erg belangrijk zijn.”

Jumbo-Visma voor Waalse Pijl 2020

Laurens De Plus

Tom Dumoulin

Lennard Hofstede

Tom Leezer

Paul Martens

Jonas Vingegaard

In Luik-Bastenaken-Luik voegt ook Primož Roglič zich bij de ploeg van de Waalse Pijl. De nummer twee van de Tour de France maakt er zijn debuut. “Ik reed nog nooit een Waalse klassieker, dus het is lastig om te zeggen hoe ik het ga doen. Ik weet hoe de najaarsklassiekers in Italië verlopen en wat er nodig is om ze te winnen, maar deze koers is nieuw voor me. Het is een nieuwe ervaring om in Luik-Bastenaken-Luik te starten en ik kijk er naar uit om er te koersen.”

Jumbo-Visma voor Luik-Bastenaken-Luik 2020

Laurens De Plus

Tom Dumoulin

Lennard Hofstede

Tom Leezer

Paul Martens

Primož Roglič

Jonas Vingegaard