Jumbo-Visma kan weer rekenen op Jan Tratnik in Luik-Bastenaken-Luik

Jan Tratnik zal zondag in actie komen in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen van Jumbo-Visma keert terug van stage om Tiesj Benoot en Attila Valter bij te staan in de finale. In La Doyenne krijgen Benoot en Valter, de kopmannen van dienst, een laatste kans dit voorjaar.

In de Amstel Gold Race zat het niet mee voor de kopmannen van Jumbo-Visma. Bij de beslissende aanval van Tadej Pogacar zaten ze niet goed gepositioneerd en later kregen ze ook nog te maken met de nodige pech. Het resulteerde in een vijftiende plaats voor Benoot, Valter bolde wat later als dertigste over de streep.

De Waalse Pijl was een stuk beter. Benoot ging lang mee met de lichte klimmers en legde beslag op een sterke zevende plek. Valter viel niet buiten de top-10 met een elfde plaats. Zondag, in Luik-Bastenaken-Luik, behoren de twee tot de favorieten. Ze krijgen voor de Waalse klassieker steun van onder meer Jan Tratnik, Sam Oomen en Gijs Leemreize.

Debuut Tratnik: “Hopelijk met betere renners mee in finale”

Voor Tratnik is het zijn debuut in La Doyenne. De Sloveen, die zich aan het voorbereiden is voor de Giro d’Italia, komt ook voor het eerst in actie sinds Milaan-San Remo in maart. “De voorbije jaren paste Luik-Bastenaken-Luik nooit in mijn schema. Na een lange periode zonder wedstrijden kan ik het dit jaar wel rijden. Ik kijk ernaar uit om weer een nummer te dragen.”

“Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik moet verwachten. Omdat dit mijn eerste optreden is, is mijn parcourskennis beperkt. Ik hoop dat ik me kan meten met de betere renners in de finale”, vertelt Tratnik op de website van Jumbo-Visma. Tot slot blikt hij ook nog even terug op zijn tijd in Tenerife. “Ik ben blij met mijn voorbereiding. Gezien de drie uitdagende weken die voor ons liggen, is alles goed gegaan. Maar eerst ligt de focus op Luik.”

