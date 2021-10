Jumbo-Visma met Roglic, Vingegaard, Kuss en Kruijswijk in Giro dell’Emilia

Jumbo-Visma staat zaterdag, op papier althans, met een ijzersterke selectie aan de start van de Giro dell’Emilia. Met Primož Roglič rekent de Nederlandse formatie op de winnaar van de editie van 2019. Ook Jonas Vingegaard, Sepp Kuss en Steven Kruijswijk zijn opgenomen in de definitieve selectie.

Roglič is vanzelfsprekend een van de topfavorieten voor de overwinning in de Giro dell’Emilia, gezien zijn status en het feit dat hij twee jaar geleden nog met verve de Italiaanse semiklassieker op zijn naam wist te schrijven. In de editie van 2019 reed hij met zwier weg op de laatste passage van de San Luca en bleef zo Alejandro Valverde en Sergio Higuita voor. Met Vingegaard, Kuss, Bennett en wellicht ook Kruijswijk en Antwan Tolhoek kan Jumbo-Visma echter meerdere renners uitspelen.

De WorldTour-formatie heeft ook de selecties voor twee andere Italiaanse najaarskoersen, Milaan-Turijn en Gran Piemonte, vrijgegeven. De meeste renners die zaterdag meedoen aan de Giro dell’Emilia, staan woensdag ook aan de start van Milaan-Turijn. Roglič krijgt ook in deze stokoude wedstrijd een finish op zijn maat. Milaan-Turijn finisht dit jaar namelijk weer op de beklimming (4,9 km aan 9,1%) naar de Basilica de Superga.

Een dag na Milaan-Turijn gaat het Italiaanse wielercircus verder met Gran Piemonte. In deze sprinterskoers kan Jumbo-Visma met Olav Kooij mikken op een goed resultaat. De jonge Nederlandse sprinter is nu nog actief in de CRO Race en bezorgde de ploeg al een overwinning in de tweede etappe van de Kroatische rittenkoers. Edoardo Affini en Gijs Leemreize zijn ook nieuw in de selectie, in vergelijking met de Giro dell’Emilia en Milaan-Turijn.

Selectie Jumbo-Visma voor Giro dell’Emilia (zaterdag 2 oktober)

George Bennett

Koen Bouwman

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Primož Roglič

Antwan Tolhoek

Jonas Vingegaard

Selectie Jumbo-Visma voor Milaan-Turijn (woensdag 6 oktober)

George Bennett

Tobias Foss

Chris Harper

Michel Hessmann

Sepp Kuss

Sam Oomen

Primož Roglič

Selectie Jumbo-Visma voor Gran Piemonte (donderdag 7 oktober)

Edoardo Affini

Tobias Foss

Chris Harper

Michel Hessmann

Olav Kooij

Sepp Kuss

Gijs Leemreize

