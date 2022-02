Jumbo-Visma met Roglic, Vingegaard en Kuss in Frans tweeluik

Jumbo-Visma heeft de selecties voor de Ardèche Classic en de Drôme Classic op papier. Kopmannen Primož Roglič en Jonas Vingegaard beginnen er in de Franse heuvelkoersen aan hun seizoen. “De resultaten zijn nu nog niet belangrijk”, stelt Roglič.

Ook Sepp Kuss en Steven Kruijswijk starten in de beide wedstrijden en kunnen een rol spelen. Sam Oomen en Gijs Leemreize maken het zestal van Jumbo-Visma in de Franse eendagskoersen compleet.

“Ik heb een goede winter gedraaid en heb mijn trainingskilometers kunnen maken”, vertelt Roglič in aanloop naar het tweeluik. “Ik voel mij goed, maar kan er verder niet veel over zeggen. Als je alleen sprint, ben je altijd de snelste. Pas in de wedstrijden zie je waar je staat. De resultaten zijn daarom ook nog niet belangrijk voor mij. Deze koersen zijn er vooral om terug in het wedstrijdritme te komen, omdat mijn doelen later dit seizoen liggen.”

JUMBO-VISMA voor Faun-Ardèche Classic - 2022

JUMBO-VISMA voor Drome Classic - 2022