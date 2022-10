Jumbo-Visma met Laporte en Kooij naar Parijs-Tours

Jumbo-Visma start met een sterke selectie in Parijs-Tours. Met Christophe Laporte en Olav Kooij heeft de ploeg renners die in verschillende scenario’s kunnen winnnen. Beide renners toonden eerder deze week nog hun goede vorm. Laporte won in Binche-Chimay-Binche terwijl Olav Kooij afgetekend de Münsterland Giro won door in de sprint onder andere Jasper Philipsen te verslaan.

Ploegleider Arthur van Dongen benadrukt dan ook de veelzijdigheid van de selectie. “In het verleden is gebleken dat Parijs-Tours een pittige finale kent met heuvels en gravelstroken. Gelukkig hebben wij meerdere kaarten om te spelen. Gaat er een klein groepje naar de meet, dan hebben we met Laporte en Mike Teunissen twee goede renners. Als er toch met een grote groep naar de finish wordt gereden, dan zouden we met Kooij de koers naar ons toe kunnen trekken”, aldus de Nederlander.

Lof voor Kooij

Verder looft Arthur van Dongen de jonge Kooij. “Hij heeft een grandioze ontwikkeling doorgemaakt dit jaar. Hij heeft zich goed genesteld in het profpeloton en nu al zoveel wedstrijden gewonnen. Ik denk dat Parijs-Tours voor hem een hele mooie afsluiting zal zijn van een fantastisch seizoen”, zegt hij.

Christophe Laporte kent dit jaar een topseizoen door onder andere ritzeges in Parijs-Nice en de Tour de France, en tweede plekken in E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en het WK op de weg. Ook de 20-jarige Kooij kent dit jaar zijn doorbraak door maar liefst twaalf keer te winnen, waaronder een ritzege in de Ronde van Polen.

Daarnaast zou de snelle Nederlander Teunissen in staat moeten zijn om een goed resultaat neer te zetten. Andere Nederlanders in de selectie zijn Jos van Emden en Tim van Dijke. Tosh Van der Sande en Edoardo Affinin maken de selectie compleet.

Selectie Jumbo-Visma Parijs-Tours (9 oktober)

Jos van Emden

Olav Kooij

Tim van Dijke

Mike Teunissen

Edoardo Affini

Christophe Laporte

Tosh Van der Sande