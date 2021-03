Jumbo-Visma met drie kopmannen in Ronde van Catalonië

Jumbo-Visma heeft Steven Kruijswijk, George Bennett en Sepp Kuss aangewezen als kopmannen voor de Ronde van Catalonië. In de zevendaagse etappekoers mogen zij alle drie voor eigen kans gaan in de strijd om het klassement.

Kruijswijk trapte deze maand met Parijs-Nice zijn seizoen af. In de Koers naar de Zon vervulde hij een dienende rol voor Primož Roglič, die op de slotdag de gele trui door zijn vingers zag glippen. “Ik hoop hier wel echt mee te kunnen doen in het algemeen klassement. Parijs-Nice was naast het ondersteunen van Primož ook een wedstrijd om er weer in te komen”, aldus de 33-jarige renner. Ook Bennett heeft Parijs-Nice in de benen. Kuss, die zijn contract tot en met 2024 verlengde, reed tot op heden de UAE Tour.

Kruijswijk, Bennett en Kuss worden ondersteund door een klimploeg met Antwan Tolhoek, die in Catalonië zijn seizoensdebuut maakt, Robert Gesink, Koen Bouwman en Chris Harper. “We staan met een sterke ploeg aan de start en doen niet onder voor andere ploegen”, vertelde ploegleider Grischa Niermann. “Onze kopmannen mogen alle drie voor eigen kans gaan en proberen een zo goed mogelijk klassement te rijden. Ze kunnen rekenen op de steun van onze klimmers. De verwachting is dat de tweede, derde en vierde etappe beslissend zullen zijn.”

De Ronde van Catalonië begint maandag met een rit in lijn rond Calella.

Jumbo-Visma voor de Ronde van Catalonië 2021

Steven Kruijswijk

George Bennett

Sepp Kuss

Robert Gesink

Chris Harper

Antwan Tolhoek

Koen Bouwman