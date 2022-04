Jumbo-Visma maakt ploeg rond Van Aert bekend voor Luik-Bastenaken-Luik

Jumbo-Visma heeft bekendgemaakt met welke ploeg het zondag aan de start verschijnt van Luik-Bastenaken-Luik. Wout van Aert, die afgelopen weekend met een tweede plaats in Parijs-Roubaix terugkeerde na een coronabesmetting, is het voornaamste speerpunt van de ploeg. Primož Roglič die twee jaar geleden de klassieker op zijn naam schreef, ontbreekt in de selectie.

Van Aert gaat op voor zijn eerste deelname aan Luik-Bastenaken-Luik. Ploegleider Frans Maassen vindt het mooi dat de Belgische renner nog start in Luik. “Het komt nu zo uit dat alles past en hij dan toch hier aan de start kan staan in goede vorm. Wout kan in elke klassieker een rol spelen, zeker ook hier in Luik. Hij heeft al op verschillende vlakken prachtige dingen laten zien. Wout is een speciaal iemand, als hij zich ergens aan zet, is hij nooit veraf.”

Toch is Van Aert voor Maassen niet dé topfavoriet. “Voor mij is er met Pogačar een topfavoriet en daarachter zijn er nog vijftien andere favorieten, waar Wout ook bij is. Hij heeft al een machtig voorjaar gereden. Hopelijk kan hij dat zondag mooi afsluiten. Zijn aanwezigheid is een boost voor de hele ploeg. Wout heeft er veel zin in en dat is mooi om te zien. Het doet ook zijn ploegmakkers extra opleven. Je staat twee keer zo sterk met zo’n leider in de ploeg.”

Behalve Van Aert verschijnen ook Jonas Vingegaard, Jos van Emden, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Timo Roosen en Sam Oomen namens Jumbo-Visma aan de start.