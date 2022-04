‘Herstelde Roglic uit voorzorg niet in Luik-Bastenaken-Luik’

Primož Roglič zal komend weekend ontbreken in Luik-Bastenaken-Luik. Dat meldt L’Équipe. Volgens de Franse krant is de kopman van Jumbo-Visma hersteld van de spierblessure in zijn knie, maar zal hij uit voorzorg niet starten.

Roglič reed eerder deze maand in de Ronde van het Baskenland al met de knieblessure rond. Ondanks die overbelasting van de kniepees won de Sloveen een rit en werd hij achtste in het eindklassement. In aanloop naar de Ardense klassiekers nam Roglič tijd om te herstellen.

De Waalse Pijl schrapte hij al van zijn programma en ook Luik-Bastenaken-Luik zal hij missen. L’Équipe meldt dat Roglič geen last meer heeft van de blessure, maar de ploegleiding van Jumbo-Visma zou besloten hebben om geen risico te nemen. De winnaar van Luik 2020 zal daarom uit voorzorg niet starten. Hierdoor kan Roglič wel op hoogtestage naar de Sierra Nevada, waar hij vanaf 25 april zal verblijven in aanloop naar de Tour de France.

Jumbo-Visma zal in Luik-Bastenaken-Luik wel kunnen rekenen op Jonas Vingegaard, Wout van Aert en Tiesj Benoot.