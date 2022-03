Jumbo-Visma maakt pas op de plaats in koninginnenrit Ronde van Catalonië

Jumbo-Visma kon donderdag geen vuist maken in de koninginnenrit van de Ronde van Catalonië. Sam Oomen, de nummer veertien in de daguitslag, wist de schade nog enigszins te beperken, Steven Kruijswijk verloor wel veel tijd op de slotklim naar Boí Taüll.

Kruijswijk probeerde het nog wel een paar keer op de slotklim, maar bleek niet sterk genoeg om ook weg te rijden. In de slotkilometers moest Kruijswijk zelfs passen bij enkele versnellingen en aan de streep moest hij bijna anderhalve minuut toegeven op dagwinnaar João Almeida. Oomen deed het een stuk beter, de Brabander werd veertiende, maar verloor toch ook bijna vijftig seconden.

“Het was een erg lastige dag”, was dan ook de conclusie van ploegleider Marc Reef. “Vooral de aankomst was erg pittig. Op de slotbeklimming koersten de jongens boven de tweeduizend meter hoogte. Iedereen heeft vandaag alles gegeven. De komende dagen is het zaak om te proberen met Sam en Steven zo kort mogelijk in het klassement te eindigen. Er staan nog een aantal erg verraderlijke ritten op het programma, mede door het gevaar van de wind.”

Jumbo-Visma kijkt, ondanks de opdoffer van vandaag, nog naar boven. Reef: “Wellicht kunnen we iets proberen om wat plekken op te schuiven. We laten de moed nu zeker niet zakken.”