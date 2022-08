Jumbo-Visma laat leiderstrui schieten: “Was eigenlijk gisteren al de bedoeling”

Primož Roglič is leider af. En dat was voor aanvang van de etappe al de bedoeling. Meer zelfs, eigenlijk wilde Jumbo-Visma gisteren al de rode trui afgeven. “De Vuelta is nog lang. Tijdens de rest van deze week houden we ons rustig”, aldus ploegleider Maarten Wynants.

“In principe was het gisteren al de bedoeling om de leidersplaats af te staan”, aldus Maarten Wynants voor de camera van WielerFlits. “Maar toen kwam BORA-hansgrohe mee op kop rijden. Als we dan toch alles samen hielden, moesten we wel voor de overwinning gaan.”

“Vandaag duurde het heel lang voor de groep wegreed. Toen de ontsnapping dan toch was vertrokken, was het snel duidelijk dat we gingen uitcontroleren en proberen de trui weggeven aan een sterke renner. Iemand die hem ook meerdere dagen kan houden. Zo kunnen we krachten sparen met het oog op de derde week.”

Einde aan mooi reeksje

Zo komt er wel een einde aan een mooi reeksje met vier verschillende dragers van de leiderstrui. “Ja, maar dat wisten we natuurlijk. Het is al fantastisch dat we dat konden doen, dat we die trui hebben kunnen delen met andere jongens van de ploeg. En Primož zelf heeft al genoeg in die trui gereden. Zijn hoofddoel is en blijft Madrid.”

“In de finale was er nog wat druk”, geeft Wynants nog mee. “Richting de klim in de plaatselijke ronde schoot het tempo de lucht in en dan is het moeilijk om de achterstand nog verder te laten oplopen. Maar we hebben niet alles te kiezen.” Het eerstvolgende doel van de geelzwarte brigade wordt de individuele tijdrit van volgende dinsdag. “Tot dan houden we ons rustig en hopen we dat Rudy Mollard de leiderstrui zo goed mogelijk gaat verdedigen.”