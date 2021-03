Jumbo-Visma klaar voor de Tirreno: “Met Wout een goed klassement rijden”

Jumbo-Visma heeft zijn zeven namen op papier voor Tirreno-Adriatico. De ploeg rond Wout van Aert is nagenoeg dezelfde als in Strade Bianche. Alleen vervangt Edoardo Affini Chris Harper in het team.

Van Aert maakt zijn debuut in Tirreno-Adriatico, waar hij vier dagen na Strade Bianche opnieuw de kopman is. “Ons doel is om met Wout een goed klassement te rijden”, liet ploegleider Arthur van Dongen weten. Aanvankelijk was het plan dat Tom Dumoulin als leider naar de Koers van de twee zeeën zou gaan, maar de Girowinnaar van 2017 is sinds januari voor onbepaalde tijd gestopt met wielrennen.

Volgens Van Dongen biedt het parcours tevens kansen om een etappe te winnen. Naast Van Aert en Affini maken ook Tobias Foss, Robert Gesink, Nathan Van Hooydonck, Paul Martens en Timo Roosen deel uit van de ploeg.

Jumbo-Visma voor Tirreno-Adriatico 2021

Wout van Aert

Edoardo Affini

Tobias Foss

Robert Gesink

Paul Martens

Timo Roosen

Nathan Van Hooydonck