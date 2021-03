Jumbo-Visma kiest voor de aanval in koninginnenrit Ronde van Catalonië

In de vierde etappe van de Ronde van Catalonië, met aankomst in skigebied Port Ainé, koos Jumbo-Visma resoluut voor de aanval met Antwan Tolhoek en Koen Bouwman. De vluchters kregen echter te weinig ruimte van de mannen van Jumbo-Visma en werden op tijd weer ingerekend.

De dag begon voor Jumbo-Visma met een tegenvaller, aangezien een zieke George Bennett de strijd moest staken. De Nederlandse formatie liet zich echter niet zomaar uit het veld slaan en koos al vroeg in de etappe voor de aanval. Na een aantal pogingen lukte het Tolhoek en Bouwman mee te glippen in de ontsnapping van de dag.

De vroege vlucht kreeg echter niet veel ruimte. “Ik had het plan om vandaag mee te zitten”, zo laat Tolhoek weten na de finish. “Koen zat er ook bij, dus dat was hartstikke mooi. Hij heeft zich helemaal leeggereden voor mij om zo veel mogelijk voorsprong te hebben aan de voet van de slotklim. Helaas kregen we het niet cadeau van de ploegen in het peloton.”

“Balen, maar morgen ligt er misschien wel weer een kans”

“Ik denk dat we het goed geprobeerd hebben. Op deze manier won ik ook de etappe in de Ronde van Zwitserland. Zo voelde het onderweg ook een beetje. Dit zijn kansen die je niet vaak krijgt. De moraal zat er bij Koen en mij goed in. Balen, maar morgen ligt er misschien wel weer een kans”, blijft Tolhoek optimistisch.

Op de slotklim naar Port Ainé gooide vervolgens Steven Kruijswijk de knuppel in het hoenderhok, maar zijn poging had meer weg van een losse flodder. De Nederlandse klimmer was uiteindelijk niet in staat om de betere klimmers te volgen, maar zijn Amerikaanse ploegmaat Sepp Kuss kwam keurig als vijfde over de streep en sluipt zo de top-10 van het algemeen klassement binnen.