Jumbo-Visma kan niet verliezen – WIELERFLITS UPDATE #22

Jumbo-Visma is nog één horde verwijderd van Parijs. Normaal gesproken mag de tijdrit van Marival naar Rocamadour geen struikelblok meer zijn voor geletruidrager Jonas Vingegaard. Zijn ploeg mikt met zowel hem als Wout van Aert wel op de zege. Laat de ploeg dan helemaal geen kruimels over voor de concurrentie? Bekijk nu de WielerFlits Update!



Dat gebeurde alvast niet in de negentiende etappe naar Cahors. Daar kreeg Christophe Laporte zijn enige kans van deze Ronde van Frankrijk, maar de thuisrijder verzilverde die mogelijkheid wel direct. Daarover meer en ook de op handen zijnde transfer van Stefan Küng naar Team DSM gaat niet onopgemerkt voorbij. Zit er nog meer aan te komen? Onze verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen praten je volledig over alles bij in de nieuwe WielerFlits Update!

