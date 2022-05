Jumbo-Visma kan in Noorwegen weer beschikken over Tosh Van der Sande

Tosh Van der Sande maakt in de Tour of Norway zijn rentree na een periode van blessureleed. De allrounder van Jumbo-Visma kwam bijna twee maanden geleden in de E3 Saxo Bank Classic ten val en brak zijn elleboog. Ondertussen hij hij klaar om weer te koersen.

Van der Sande verliet deze winter Lotto Soudal en trok naar Jumbo-Visma, waar hij de klassieke kern moest komen versterken. Door zijn val in de E3 Saxo Bank Classic kon een streep worden gezet door de meeste klassiekers. “Ik ben teleurgesteld over mijn start van het seizoen. Het doel was om top te zijn in de voorjaarsklassiekers. Alles verliep perfect tot de valpartij, die vooral op mentaal vlak zwaar was”, vertelt hij op de website van zijn ploeg.

Na twee weken thuis kon de 31-jarige renner zijn training hervatten, maar dat viel niet mee. “Ik dacht dat het goede gevoel snel terug zou komen. Maar je merkt dat een breuk en een operatie met verdoving gevolgen hebben. Sinds vorige week heb ik dat goede gevoel weer en ben ik klaar om te koersen. Ik denk dat het parcours in Noorwegen me goed ligt. Het is niet te moeilijk, maar zeker ook niet makkelijk. Er zijn altijd wel wat punchy aankomsten of sprints met een kleinere groep. Dat zijn dingen die me goed liggen.”

Van der Sande denkt niet dat hij in Noorwegen al voor zijn ambities moet gaan. “Misschien later in het seizoen. Als team kunnen we voor ritzeges gaan. Het parcours is zwaar, maar niet overdreven zwaar. We nemen het etappe per etappe en proberen een ritzege te pakken.” Behalve de Belg zijn ook David Dekker, Mike Teunissen, Michel Heßmann, Nathan Van Hooydonck en Timo Roosen in de selectie voor de Ronde van Noorwegen opgenomen.

De Ronde van Noorwegen staat voor 24-29 mei op de kalender.