Jumbo-Visma in volledige lockdown vanwege coronavirus maandag 16 maart 2020 om 11:40

Bij Jumbo-Visma is men op dit moment niet bezig met het maken van planningen wat wielrennen betreft. Het kantoor en de service course zijn gesloten en renners zijn zoveel mogelijk huiswaarts gekeerd. “Dit gaat om de algehele gezondheid van mensen en om niets anders.”

Jumbo-Visma heeft de bedrijvigheid in het hoofdkantoor in Zoetermeer en de service course in Den Bosch voorlopig stilgelegd in verband met het coronavirus. “We zijn onze mensen op de hoogte aan het brengen van de maatregelen via een mail. Het belangrijkste is dat iedereen de besluiten van de overheden opvolgt”, vertelt ploegleider Merijn Zeeman aan De Telegraaf. Het betekent voor meerdere renners dat ze binnenkort mogelijk niet meer buiten kunnen fietsen.

In Spanje worden wielrenners inmiddels aangehouden als ze op straat rijden, dus voor renners als Robert Gesink, Sepp Kuss, George Bennett en Amund Grøndahl Jansen, die in Andorra wonen, betekent dit dat ze eerdaags hun trainingen binnen moeten doen. Bijna alle renners van Jumbo-Visma die in het buitenland vertoefden vanwege een trainingsstage, zijn teruggekeerd naar huis. Lennart Hofstede was nog in Spanje, maar is op de weg terug.

‘Dit gaat om de algehele gezondheid’

Bij de ploeg is niemand bezig met de volgende wielerkoers, nadat in Omloop Het Nieuwsblad de laatste wedstrijdkilometers werden afgewerkt. Daar reed Mike Teunissen naar de zesde plaats. “Gezien de situatie in de wereld is het maken van planningen wat wielrennen betreft totaal niet relevant”, zegt Zeeman. “We zijn daar ook volledig mee gestopt en ook onze renners zijn daar niet mee bezig. Dit gaat om de algehele gezondheid van mensen en om niets anders.”