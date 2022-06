Jumbo-Visma heerst op slotdag Dauphiné: Vingegaard pakt ritzege, eindzege voor Roglic

Jumbo-Visma heeft op indrukwekkende wijze het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Nederlandse formatie zag in de slotrit naar het Plateau de Solaison Primož Roglič en Jonas Vingegaard de buit verdelen na een ware wielershow. Vingegaard kwam als eerste over de streep en greep zo de ritzege, Roglič kroonde zich tot eindwinnaar.

In de slotetappe van het Critérium du Dauphiné konden we het nodige spektakel verwachten. In 2017, toen de wedstrijd voor het laatst aankwam op Plateau de Solaison, volgde een scenario waar zelfs de beroemde Britse filmregisseur Alfred Hitchcock jaloers op zou zijn. Het was de dag waarop Jakob Fuglsang na een knotsgekke rit alsnog de eindzege wist te grijpen door Richie Porte uit de leiderstrui te fietsen. Kregen we vandaag opnieuw zo’n koersverloop? Met de Col de Plainpalais, Col de Leschaux, Col de la Colombière en de slotklim naar het Plateau de Solaison als scherprechters, was er onderweg veel mogelijk.

Dat bleek wel in het openingsuur, gezien een spervuur aan demarrages. Pierre Rolland wist zich in de zaterdagetappe naar Vaujany al te verzekeren van de bergtrui, maar dit belette de ervaren klimmer niet om vandaag opnieuw de aanval te zoeken. Rolland was zeer bedrijvig in de eerste kilometers en pakte de volle buit op de eerste klim van de dag, de Col de Plainpalais. De renner van B&B Hotels-KTM was hiermee indirect ook de grote aanstichter van de goede vlucht. Vijftien zeer sterke renners wisten zich af te scheiden op de Col de Plainpalais en kregen een vrijgeleide van de mannen van Jumbo-Visma, de ploeg van leider Primož Roglič.

Sterke kopgroep met Nederlands en Belgisch tintje

Met Eddie Dunbar, Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), Matteo Fabbro (BORA-Hansgrohe), Bruno Armirail, Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE Emirates), Antonio Tiberi, Kenny Elissonde, Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo), Simon Geschke (Cofidis), Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Franck Bonnamour, Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) en Gorka Izagirre (Movistar) in de ontsnapping, trokken we naar de volgende klim op het parcours. Op de Col de Leschaux was het, niet geheel verrassend, Rolland die als eerste de bergsprint passeerde.

De vijftien koplopers kregen niet al te veel bewegingsvrijheid op weg naar de slotklim naar het Plateau de Solaison, met een maximale voorgift van nog geen twee minuten. Met Kenny Elissonde als best geplaatste renner in de kopgroep, op 5m33s van geletruidrager Roglič, was er overigens geen direct gevaar voor de mannen van Jumbo-Visma. Toch besloot de geel-zwarte brigade een strak tempo op te leggen in het peloton, en zo de vluchters binnen schootsafstand te houden. Aan de voet van de Col de la Colombière, de voorlaatste klim in deze etappe, was het verschil tussen de twee groepen ongeveer twee minuten.

Col de la Colombière zorgt voor serieuze schifting

Op de flanken van de Colombière spatte de kopgroep uiteen en wisten de betere klimmers zich af te scheiden. Bergkoning Rolland liet het op deze voorlaatste klim lopen: de bergkoning bleek dan toch niet over een onuitputtelijk krachtenarsenaal te beschikken. Armirail, Dunbar, Storer en Bennett beschikten wel nog over de nodige reserves en reden weg van hun vluchtkompanen. Armirail besloot zich zonder morren op te offeren voor zijn ploegmaat Storer en bepaalde het tempo richting de top. Met nog drie kilometer te klimmen zat het werk van Armirail erop en zo bleven er nog vier renners over in de spits van de koers.

Vlak voor de top van de Colombière kregen de vier koplopers het gezelschap van De Plus en Hirt, die nog konden terugkeren vanuit de achtergrond. De Plus nam ook de meeste bergpunten mee op de top van de Alpencol. Vervolgens was het anderhalve minuut wachten op de doorkomst van het, inmiddels flink uitgedunde, peloton. Door het strakke tempo van de mannen van Jumbo-Visma werd de groep der favorieten gereduceerd tot een veertigtal renners, maar voor het echte vuurwerk moesten we nog even wachten. De top van de Colombière lag op 38 kilometer van de finish, de voet van de slotklim op goed elf kilometer.

Jumbo-Visma neemt koers in handen, ‘meesterknecht’ Kruijswijk maakt indruk

In de afzink van de Colombière nam Van Aert het leeuwendeel van het werk voor zijn rekening in de groep der favorieten en de Belgische groenetruidrager wist de voorsprong van de kopgroep bijna te halveren. Aan de voet van de slotklim bedroeg het verschil dus maar een minuut, en dus mocht er vooraan niet te veel getreuzeld worden. Hirt zag het gevaar en besloot er alleen vandoor te gaan met nog goed tien kilometer te gaan. Intussen was Jumbo-Visma bezig om de boel stevig uit te dunnen. Een sterke Steven Kruijswijk bepaalde het tempo voor Roglič en Vingegaard: voor renners als David Gaudu, Brandon McNulty en Tobias Johannessen ging het te snel.

De groep der favorieten, inmiddels nog maar zeven renners sterk, wist op zes kilometer van de top met George Bennett de laatste vroege vluchter in te rekenen. Vervolgens was het uitkijken naar een duel tussen de renners die nog deel uitmaakten van de elitegroep: Roglič, Vingegaard, Ben O’Connor. Esteban Chaves en Jack Haig. Een beresterke Kruijswijk gaf er nog een laatste lap op en vervolgens was het aan de twee kopmannen van Jumbo-Visma om het af te maken. Vingegaard versnelde, Roglič ging mee, maar voor O’Connor, Chaves en Haig bleek dit de demarrage te veel.

Roglič en Vingegaard stelen de show

Vingegaard en Roglič, de twee matadoren van Jumbo-Visma, stoomden door in de laatste kilometers richting de top. De taaie O’Connor wist het verschil wel binnen de perken te houden en was op weg naar het podium, maar kon ook niet op tegen de dominantie van Jumbo-Visma. Klassementsleider Roglič en Vingegaard verdeelden intussen de kopbeurten en begonnen gezamenlijk aan de laatste kilometer. Roglič wist dat de eindzege hem niet meer kon ontgaan en liet de ritzege dan ook aan Vingegaard. De twee renners van Jumbo-Visma kwamen gebroederlijk over de streep, na een indrukwekkende machtsontplooiing op de slotklim.

Vervolgens was het wachten op de binnenkomst van O’Connor, die aan de streep slechts 15 tellen moest toegeven op het duo van Jumbo-Visma en zich zo wist te verzekeren van het laatste podiumplekje in deze Dauphiné. Twee renners van EF Education-EasyPost, Chaves en Ruben Guerreiro, kwamen als vierde en vijfde over de meet. Voor Roglič is zijn eindzege in het Critérium du Dauphiné een mooie sportieve opsteker met het oog op de Tour de France. Ook Vingegaard heeft in de Franse voorbereidingskoers laten zien klaar te zijn voor La Grande Boucle, die over goed drie weken van start gaat in het Deense Kopenhagen.