Jumbo-Visma heeft twee Angelsaksische talenten mee op stage

Jumbo-Visma is op dit moment met 21 van haar renners mee op een trainingsstage in Alicante. Dat is de gehele ploeg, behoudens de zeven coureurs die al in Australië zijn om zich voor te bereiden op de Tour Down Under. Ook de geblesseerde Primož Roglič ontbreekt. Wél zijn er twee talenten van buiten de ploeg mee, zag WielerFlits.

Het gaat om tweedejaarsbelofte Finlay Pickering (19 jaar) en derdejaarsbelofte Luke Lamperti (20). Pickering is een talentvolle klimmer uit Groot-Brittannië. Het afgelopen seizoen reed hij bij de opleidingsploeg van Groupama-FDJ en won hij het eindklassement van de zware Tour Alsace. De basis voor die eindzege legde hij in de derde etappe, met aankomst op La Planche des Belles Filles.

Lamperti is op zijn beurt een sterke sprinter uit de Verenigde Staten. Begin oktober boekte hij zijn eerste profzege in de Tour of Taiwan. Onlangs was de Amerikaan ook al mee op stage met UAE Emirates. Hij rijdt net als Pickering komend jaar voor opleidingsploeg Trinity, het team van waar Tom Gloag afgelopen jaar eveneens de overstap maakte naar Jumbo-Visma.

Overigens is Lamperti precies vier weken ouder dan Pickering. De sprinter is geboren op 31 december 2002 en heeft daardoor de pech dat hij al zijn gehele loopbaan tegen oudere jongens rijdt in zijn leeftijdscategorie. Pickering (27 januari 2003) heeft dan weer het omgekeerde: de vederlichte pocketklimmer heeft het fysiologisch voordeel van het vroeg in het jaar geboren zijn.

“Naast onze eigen opleidingsploeg houden we natuurlijk onze ogen goed open voor grote talenten van buitenaf”, laat Jumbo-Visma weten. “Fin en Luke zijn voorbeelden van die talenten. Ze zijn ons positief opgevallen en op deze manier willen we ze beter leren kennen. Door ze van dichtbij aan het werk te zien, krijgen we meer inzicht in bijvoorbeeld hun persoonlijkheid en daarnaast maken zij ook van dichtbij mee hoe ons team werkt.”