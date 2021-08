Jumbo-Visma geplaagd door pech in Bretagne Classic-Ouest-France

Jumbo-Visma heeft in de Bretagne Classic geen rol van betekenis kunnen spelen. De zwart-gele formatie eindigde de wedstrijd met vijf man na het letterlijk wegvallen van Tobias Foss en Chris Harper. Tot overmaat van ramp zagen David Dekker en Pascal Eenkhoorn hun kansen eveneens in rook opgaan door een val in de finale.

Al vrij vroeg in de wedstrijd kwamen Foss en Harper ten val. De Noor werd zelfs afgevoerd naar het ziekenhuis om wat hechtingen in de kin aan te brengen. Verder werd Jonas Vingegaard uitgeschakeld door een lekke band op een wel zeer slecht moment en werden Dekker en Eenkhoorn in de finale opgehouden door een val.

Ploegleider Frans Maassen over de baaldag van Jumbo-Visma: “Aan de inzet lag het vandaag niet. We hebben ontzettend veel pech gehad met alle valpartijen en het lek rijden van Jonas. Het lukte hem nog bijna om terug te komen, maar hij moest uiteindelijk door overstekende koeien weer in de remmen knijpen. Het is zonde, want we hadden echt wel meer verdiend vandaag.”

Pascal Eenkhoorn was op een 47ste plaats de beste renner van Jumbo-Visma in de daguitslag. Ook Vingegaard, Dekker en Gijs Leemreize wisten de finish te bereiken, maar deden dit na een frustrerende middag.