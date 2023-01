Jumbo-Visma gaat voedingsapp nu ook verkopen aan andere sportteams

Jumbo-Visma werkt al jaren met een eigen voedingsapp, maar gaat nu nog een stap verder. De Nederlandse wielerformatie heeft besloten om zijn Food Coach App op de markt te brengen. “We hebben de app nog verbeterd en gaan deze nu verkopen aan andere sportploegen. In eerste instantie aan bevriende organisaties, maar ook aan voetbalclubs”, legt sportief manager Merijn Zeeman uit aan Het Laatste Nieuws.

De eerste versie van de voedingsapp deed in 2018 zijn intrede en werd ontwikkeld door winkelketen Jumbo, de hoofdsponsor van de ploeg. Jumbo hoopte met de app – door middel van een uitgekiende voedingsstrategie – Nederland vitaler te krijgen. Naast een app voor de gemiddelde consument, werd er ook een speciale versie ontwikkeld voor de renners van Jumbo-Visma.

Inmiddels heeft Jumbo zijn handen afgetrokken van het project en bereikte het afgelopen zomer een akkoord met de wielerploeg over de overdracht van het platform. De wielerformatie Jumbo-Visma is blijven investeren in de app en heeft grootse plannen. “De app is nu eigendom van Team Jumbo-Visma. We hebben de app nog verbeterd en gaan deze nu verkopen aan andere sportploegen”, schetst Zeeman.

“Doelstelling is om onafhankelijk te worden van sponsorinkomsten”

“Dat doen we in eerste instantie aan bevriende organisaties zoals enkele onafhankelijke marathonlopers, maar ook aan voetbalclubs Manchester United en PSV.” Ook de Belgische voetbalploeg OHL Leuven is inmiddels in zee gegaan met Jumbo-Visma. Dit tot tevredenheid van Zeeman. “In de wielersport is er altijd nood aan geld. Het is een doelstelling van onze ploeg is om op termijn onafhankelijk te worden van sponsorinkomsten en zelf stabiele inkomstenstromen te genereren. Dit is daar een voorbeeld van.”