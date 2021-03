Jumbo-Visma doorstaat eerste rit in Catalonië: “Focus op de tijdrit”

Jumbo-Visma kwam de openingsetappe van de Ronde van Catalonië zonder kleerscheuren door. Alle zeven renners van het Nederlandse team kwamen in het peloton over de finish, op zestien seconden van ritwinnaar Andreas Kron. “De conclusie is dat we deze eerste dag goed zijn doorgekomen”, reageert ploegleider Merijn Zeeman.

“Het waren de andere ploegen die vandaag de controle in de wedstrijd voor hun rekening namen. In het begin van de koers was het BORA-hansgrohe dat het peloton aanvoerde”, vertelt Zeeman. “Vervolgens besloot Movistar op kop te rijden en ging het tempo snel omhoog. Gelukkig is iedereen van onze ploeg in de eerste groep geëindigd.”

Kopmannen Steven Kruijswijk, Sepp Kuss en George Bennett finishten zonder problemen. En dat is belangrijk volgens de ploegleider. “Het is nu zaak dat we ons focussen op de tijdrit van morgen en dat onze klassementsmannen een goede prestatie leveren”, geeft Zeeman aan. De tweede etappe is een chrono van 18,5 kilometer rondom Banyoles.