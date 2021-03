Jumbo-Visma doorstaat eerste etappe Parijs-Nice: “Het was heel hectisch”

Jumbo-Visma en kopman Primož Roglič zijn de eerste etappe van Parijs-Nice zonder problemen doorgekomen. De Sloveen werd door de ploeg van voren gehouden en verloor in de chaotische finale geen tijd voor het klassement.

“Dit was een etappe waarin je vooral veel kon verliezen”, zei ploegleider Grischa Niermann. “Het was heel hectisch, heel nerveus. De ploeg is de dag heelhuids doorgekomen, dus daar zijn we blij mee. We zaten misschien niet de hele dag op de juiste positie waar we wilden zitten, maar dat is gewoon moeilijk in zo’n rit. In de finale zaten we wel goed en dat is het belangrijkste.”

“Voor de meesten van ons was het de eerste koers van het seizoen. Het was dus ook een dag om weer in het koersritme te komen en het is goed dat de kop eraf is.” Vandaag koerst het peloton over 188 kilometer van Oinville-sur-Montcient, zo’n vijftig kilometer ten noordwesten van Parijs, naar Amilly. Vier jaar geleden won Sonny Colbrelli hier de sprint van een uitgedunde groep.