Jumbo-Visma dit jaar niet in Ruta del Sol

De organisatie van de Ruta del Sol heeft de 22 ploegen bekendgemaakt die in februari aan de start staan. Twaalf WorldTeams doen mee, waaronder Quick-Step-Alpha Vinyl, INEOS Grenadiers, Bahrain Victorious en UAE Emirates. Jumbo-Visma, dat vorig jaar nog tweede werd met Antwan Tolhoek, ontbreekt.

Naast Quick-Step-Alpha Vinyl staan met Intermarché-Wanty-Gobert, Lotto Soudal, Alpecin-Fenix en Sport Vlaanderen-Baloise nog vier andere Belgische profteams aan het vertrek. Geen Nederlandse ploegen op de startlijst, want naast Jumbo-Visma ook geen Team DSM. Die ploeg koerst sinds 2022 weer op een Nederlandse licentie.

De organisatie is erg tevreden met de deelnemende ploegen. Onder meer Alejandro Valverde heeft zijn deelname al toegezegd. “We zijn er absoluut van overtuigd dat, met deze ploegen in het peloton en het ontwerp van de etappes die we hebben gemaakt, het een spectaculaire en zeer competitieve Vuelta a Andalucia wordt”, zegt koersdirecteur Joaquín Cuevas.

Vorig jaar werd de Ruta del Sol niet in februari verreden, maar uitgesteld naar mei. De eindzege ging toen naar Miguel Ángel López na een duel met Antwan Tolhoek.

Ruta del Sol 2022 (16-20 februari)

Deelnemende ploegen

AG2R Citroën

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

BikeExchange-Jayco

BORA-hansgrohe

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel-Premier Tech

Lotto Soudal

Movistar

Quick-Step-Alpha Vinyl

UAE Emirates



Alpecin-Fenix

Burgos-BH

Caja Rural-Seguros RGA

EOLO-Kometa

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Gazprom-Rusvelo

Human Powered Health

Sport Vlaanderen-Baloise

TotalEnergies

🗞 NOTA DE PRENSA | 8 de los 10 mejores equipos del ranking mundial se citan en la Vuelta Ciclista a Andalucía del 16 al 20 de febrero. https://t.co/POON4bybHY pic.twitter.com/NdBbcZejD1 — Vuelta a Andalucía (@VCANDALUCIA) January 11, 2022