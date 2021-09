Jumbo-Visma Development versterkt zich met Kramer en Simmons, het broertje van

Jumbo-Visma Development heeft haar selectie voor 2021 versterkt met Jesse Kramer en de Amerikaan Colby Simmons. Beiden zijn volgend jaar eerstejaars beloften, de laatste is het jongere broertje van de veelbesproken Quinn Simmons (Trek-Segafredo). Beide talenten tekenen voor twee jaar. Eerder werden al Tijmen Graat, Per Strand Hagenes en Axandre Van Petegem vastgelegd.

“Aan het begin van dit seizoen had ik niet verwacht dat ik deze kans zou krijgen”, vertelt Kramer, nu nog actief voor juniorenploeg Streetjump-Forte. “Toen ik benaderd werd, heb ik niet lang getwijfeld en mijn jawoord gegeven. Op deze plek kan ik veel leren. De begeleiding op het gebied van training, materiaal en voeding is hier heel goed. Daar wil ik graag van gebruikmaken om een betere renner te worden en mezelf te ontwikkelen.” Kramer werd dit jaar onder meer achtste in de Oberösterreich Rundfahrt (2.1) voor junioren en elfde in de Vredeskoers (UCI Nations Cup U19) voor junioren.

Simmons werd op zijn beurt Amerikaans kampioen op de weg bij de junioren, net als zijn oudere broer Quinn in 2019. Ook Colby is een sterke allrounder met een goed eindschot. De Amerikaan werd dit seizoen onder meer tweede in de Trofee Vlaanderen (1.1), derde – inclusief een etappezege in de slotrit – in de zware GP Rüebliland (2.1), zevende in de GP Bob Jungels (1.1) en negende in de lastige klimkoers Valromey Tour (2.1). “Ik denk dat Jumbo-Visma Development een perfecte springplank is voor mijn verdere carrière en ben dankbaar dat ik mezelf hier mag bewijzen”, stelt Simmons.

Veel mutaties

Teammanager Robbert de Groot is blij met zijn twee nieuwe aanwinsten. “We denken dat deze jongens goed in onze ploeg passen. Het zijn twee rustige jongens en samen gaan we werken aan hun ontwikkeling. Omdat er weinig koersen zijn geweest, zijn we heel zorgvuldig geweest in onze keuze voor deze twee renners. Bij beide coureurs denken we dat er veel potentie in zit. In welke richting dat is, zal de toekomst uitwijzen. We gaan er geen stempel opplakken en ze krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen.”

Tim van Dijke zit in een afrondende fase met betrekking tot zijn toekomst bij Jumbo-Visma. Vanuit het U23-team stroomden in de loop van dit seizoen Mick van Dijke en Olav Kooij door naar de WorldTour-ploeg. Vanaf 1 januari doet de Duitser Michel Heßmann hetzelfde. Diens landgenoot Maurice Ballerstedt stapt dan weer over naar Alpecin-Fenix, terwijl toptalent Finn Fisher-Black halverwege 2021 al overstapt naar UAE Emirates. Van Axel van der Tuuk en Hidde van Veenendaal werd al afscheid genomen. De laatste komt komend seizoen uit voor Metec-Solarwatt.

Jumbo-Visma Development 2022 (voorlopige selectie)

Darren van Bekkum (19)

Loe van Belle (19)

Lars Boven (20)

Owen Geleijn (20)

Tijmen Graat (18)

Per Strand Hagenes (18)

Jesse Kramer (18)

Rick Pluimers (21)

Archie Ryan (20)

Colby Simmons (18)

Johannes Staune-Mittet (19)

Axandre Van Petegem (20)

Totaal: 12 renners

* leeftijd op 1 januari 2022