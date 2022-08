Jumbo-Visma Development lijft Pietro Mattio en Morten Nortoft in

Jumbo-Visma Development Team heeft twee nieuwe renners vastgelegd. Pietro Mattio en Morten Aalling Nørtoft komen vanaf 1 januari 2023 voor de opleidingsploeg rijden. Beiden hebben een contract voor twee jaar getekend, valt te lezen op de site van het team.

De Italiaan Mattio, een tweedejaars junior die in juni 18 jaar oud is geworden, is al bij een aantal trainingsmomenten van Jumbo-Visma Development aanwezig geweest. “Ik ben een paar keer met het team op pad geweest. Daar heb ik genoten van de fijne sfeer en goede organisatie”, aldus Mattio, die momenteel rijdt voor Vigor Cycling. Voor die ploeg behaalde hij dit seizoen een zevende plek in de Giro di Primavera (1.1).

“Ik ben blij dat ik de komende twee jaar onderdeel van Jumbo-Visma Development ben. Ik wil hier een constante ontwikkeling en groei doormaken. Samen met het opdoen van de nodige ervaring hoop ik dat er een mooie toekomst voor mij in het verschiet ligt.”

Nørtoft

De Deen Nørtoft (19) komt over van het continentale Riwal, waar hij de afgelopen twee jaar voor koerste. “Ik ben erg blij om de overstap te maken en kan niet wachten om te beginnen. Voor mij is het een goede stap in mijn carrière. Dat heb ik ingezien nadat ik van dichtbij heb gezien hoe de ploeg werkt, zowel de renners als staf. Ik kijk ernaar uit om samen met dit team aan de slag te gaan.” Dit jaar werd Nørtoft zesde in de Ringerike GP, momenteel is hij actief in de Ronde van Denemarken.

Robbert de Groot, Head of Development, is blij met de twee nieuwkomers. “Met Pietro en Morten halen we wederom twee talenten binnen. Morten heeft de afgelopen periode een goede indruk op ons achtergelaten. We denken dat we met hem een zeer interessante en sterke renner met flink wat potentie aan onze ploeg toevoegen. Ook Pietro kennen we intussen al wat langer. Na een aantal stage- en testmomenten hebben we ingezien dat ook hij een groot potentieel heeft. We zijn erg blij om met deze jongens aan de slag te gaan.”